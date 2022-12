Musique de Noël: «White Christmas», un classique intemporel

Succès intemporel, la chanson White Christmas a été lancée il y a 80 ans. Popularisée par Bing Crosby, cette composition d’Irving Berlin a été reprise par une centaine d’artistes, dans plusieurs langues. White Christmas a été chantée par Sinatra, Elvis, Ella Fitzgerald, les Beach Boys, Michael Bublé, Katy Perry, Lady Gaga, Taylor Swift et plusieurs autres. Elle a aussi été reprise au Québec par Nicole Martin, Céline Dion, Ginette Reno et Michèle Richard. Voici sept faits entourant cette chanson devenue un classique indémodable du temps des Fêtes.

POUR UNE TRAME SONORE

Enregistrée le 29 mai 1942, White Christmas figure sur la trame sonore du film musical Holiday Inn (L’amour chante et danse) qui mettait en vedette Bing Crosby, Fred Astaire, Marjorie Reynolds et Virginia Dale. Elle a été initialement lancée dans une collection de six disques 78-tours où l’on retrouvait la musique de ce long métrage qui est arrivé sur les écrans au début du mois d’août. Dans le film, Bing Crosby chante cette pièce en duo avec Marjorie Reynolds, doublée par la voix de Martha Mears.

ÉCRITE À LOS ANGELES

Il y a plusieurs histoires entourant l’origine de ce classique de Noël composé par Irving Berlin. Le compositeur russo-américain aurait écrit White Christmas à l’âge de 54 ans, en 1940, lors d’un séjour à l’hôtel La Quinta à Hollywood. Berlin aurait déclaré à sa secrétaire qu’il venait d’écrire sa et la meilleure chanson de tous les temps.

PREMIÈRE À LA RADIO

White Christmas a été chantée pour la première fois, sur les ondes radio, par Bing Crosby, le 25 décembre 1941, lors de son émission The Kraft Music Hall sur la chaîne NBC. Une diffusion qui survenait 18 jours après l’attaque japonaise contre Pearl Harbor. Le succès obtenu a mené à un enregistrement en studio qui s’est fait en 18 minutes à Los Angeles.

UN OSCAR

White Christmas a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale, pour le film Holiday Inn, le 4 mars 1943, lors de la 15e cérémonie de remise de l’Académie qui a eu lieu à l’Hôtel Ambassador à Los Angeles.

UN RECORD

La version originale de White Christmas de Bing Crosby est le simple le plus vendu de l’histoire, en format physique, avec 50 millions d’exemplaires écoulés à l’échelle planétaire. Les ventes totales sous les différents formats atteignent les 100 millions et s’élèvent à 150 millions si on additionne les versions qui ont été enregistrées par d’autres artistes.

SUR LE PALMARÈS

En 1942, White Christmas a séjourné durant 11 semaines au sommet du palmarès Billboard. Lancée une nouvelle fois, la chanson s’est à nouveau retrouvée en première position durant la période des Fêtes en 1945 et 1946.

UNE NOUVELLE VERSION

La version de White Christmas que l’on entend aujourd’hui a été réenregistrée le 19 mars 1947. Le ruban de la version originale, en raison de son utilisation, était trop endommagé. Le Trotter Orchestra et les Darby Singers, qui avaient participé à l’enregistrement original, ont été invités en studio afin de reproduire avec exactitude la version de 1942. On a toutefois ajouté, au début de la chanson, des flûtes et un célesta, un instrument qui combine percussions et clavier.