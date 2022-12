Éducatrice spécialisée passionnée par la vulgarisation scientifique et l’application pratico-pratique de découvertes sur l’apprentissage, les neurosciences et la psychologie, Rachel Ouellet fait le tour de la grande question de la gestion saine des émotions dans un nouveau livre de la collection La boîte à outils, Émotions. Tout y est expliqué et elle fournit même des trucs pour apprendre à « regarder par en dedans » et devenir le « maçon de ses émotions ». Un « must » pour les parents et les enseignants... et un excellent outil pour tout le monde.

Dans ce guide pratique de plus de 300 pages, Rachel Ouellet explique le rôle des émotions, les défis émotionnels, l’influence des pensées et des perceptions. Elle parle de la connaissance de soi, du développement d’un vocabulaire émotif, d’intensité, d’autorégulation, des crises, de l’anxiété sociale, de neuroplasticité.

Et elle parle en connaissance de cause puisqu’elle est retournée travailler dans les écoles après avoir longtemps tenu un cabinet privé où elle accompagnait des gens ayant reçu des diagnostics de TSA, de TDA/H et de douance.

Rachel Ouellet, une experte dans le développement d’outils spécialisés, observe qu’il y a de grands besoins.

« Les émotions se construisent de la même façon chez tout le monde. Il y a des adultes qui n’ont pas tout à fait construit leur monde émotionnel d’une façon solide, pour toutes sortes de choses : des abus, des traumas, peu de bons modèles adultes autour d’eux, etc. Je pense que c’est un livre pour tout le monde, mais il a été plus écrit pour un adulte qui veut accompagner un enfant et un ado dans son développement émotif », commente-t-elle, en entrevue.

des messages

Elle aime beaucoup l’approche américaine dans le domaine des neurosciences.

« Le cerveau, c’est l’organe pensant. C’est lui qui vit l’émotion. C’est lui qui fait l’analyse ou, au contraire, qui fait mal l’analyse de l’émotion et du vécu. Il faut vraiment essayer de comprendre le cerveau, comment on peut le programmer et lui enseigner et le stimuler à bien vivre ses émotions et les comprendre, surtout, et éventuellement les utiliser. »

À son avis, on ne « maîtrise » pas des émotions comme l’anxiété et la colère.

« Il faut plutôt comprendre le message que ces émotions-là nous donnent. Pourquoi on les vit. Comprendre le contexte et faire les adaptations et les comportements appropriés. Les émotions, ce sont des messages. »

Dans son livre, elle explique comment on peut stimuler ces apprentissages dans le cerveau chez les jeunes et même chez les adultes.

« Je fais beaucoup de référence aux adultes dans le livre. Si on est anxieux depuis qu’on est tout petit – et c’est ce que je vois dans les écoles –, ça va nous suivre toute notre vie. À moins qu’on fasse ce gros processus d’apprentissage. »

Rachel Ouellet voit les émotions comme des habiletés sociales.

« Ce sont des zones cognitives du cerveau qui gèrent ça. C’est comme les maths ou le français : plus on stimule, plus on apprend, plus on devient connaissant, plus on fait d’introspection. Il y a un chapitre où je parle beaucoup de réflexion et d’introspection : comprendre son monde intérieur. C’est comme les maths : ça s’enseigne, ça s’apprend, ça se vit. »

Refaire l’encodage

Il faut donc apprendre à « muscler » ses émotions... jusqu’à la résilience.

« Qu’est-ce qui fait qu’un adulte va être résilient versus un autre qui vit un petit quelque chose et va être bouleversé pendant des semaines ? La résilience, ça dépend de notre perception de la situation, de l’émotion. »

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de « réencoder » le cerveau d’une manière différente.

« Le cerveau apprend, donc il encode. Comment on fait ? On défait cet encodage-là en encodant des nouvelles données, quelque chose de plus efficace, de beaucoup plus serein et beaucoup plus fonctionnel. »

♦ Rachel Ouellet est éducatrice spécialisée. Elle travaille dans la région de Lanaudière.

♦ Elle présente toujours son blogue et propose une quantité d’outils intéressants à télécharger sur son site web (centrehapax.com).

♦ Elle a aussi écrit le livre La boîte à outils : Douance.

♦ Elle a d’autres projets très intéressants en préparation.

EXTRAIT

Photo fournie par Éditions de Mortagne

« Apprendre à penser de façon constructive et créatrice nous apporte naturellement les solutions à nos besoins et nous met dans l’état d’esprit nécessaire pour y répondre. Les pensées efficaces nous poussent à l’action et nous préparent à vivre ce que nous allons expérimenter. Les pensées de peurs n’apportent rien de plus à notre réflexion ; que des émotions qui nous figent.

Pour commencer cet apprentissage, je suggère l’utilisation d’un tableau. En y écrivant les pensées négatives, poubelles, anxiogènes ou inefficaces, il sera plus facile de les VOIR puis de les TRANSFORMER en pensées efficaces. L’exercice devient plus concret et le cerveau le mémorisera plus facilement. »