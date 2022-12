Championnat PNC: les Woods devront attendre à l’an prochain

Tiger Woods et son fils Charlie ont connu une deuxième journée plus difficile, dimanche, au Championnat PNC et devront attendre à l’an prochain pour remporter la compétition amicale disputée à Orlando, en Floride.

Le duo a remis une carte 65 (-7). C’est six frappes de plus que leur performance de la veille, elle qui leur avait permis de prendre le deuxième rang du classement après 18 trous. Leur cumulatif de 124 (-20) fait en sorte qu’ils ont terminé l’événement au huitième rang, à égalité avec les équipes O’Meara et Spieth.

«Charlie et moi, nous avons très bien joué hier [samedi]. Aujourd’hui [dimanche], nous avions tous les deux l’air de marcher comme des pingouins. Nous sommes corrects», a indiqué Tiger Woods, dont les propos ont été rapportés par le réseau NBC.

«La camaraderie», a ensuite répondu l’ancien numéro 1 mondial, quand il a été questionné sur les meilleurs moments de son week-end.

«C’est spécial de pouvoir partager ça avec Charlie et c’est la même chose pour [mon caddie] Joey [LaCava] et son fils. [...] Cela signifie tellement pour nous tous de pouvoir partager ces moments avec notre famille.»

Pour leur dernier tour de piste, l’équipe Woods a réussi sept oiselets et un aigle. Les deux golfeurs ont aussi commis deux bogueys. Il s’agissait de la troisième participation du duo père-fils au Championnat PNC, eux qui avaient précédemment terminé septième et deuxième au classement.

C’est le duo composé de Vijay Singh et de son fils Qass qui a triomphé en 2022. La paire a joué 59 (-13) pour une deuxième journée consécutive. Elle a ainsi obtenu un cumulatif de 118 (-26), ce qui représente deux frappes de moins que les équipes Daly et Thomas.