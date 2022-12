Des paniers de Noël pour 200 familles dans le besoin

Le Pignon Bleu a remis pour 125 000 $ en denrées et en cadeaux à 200 familles de Québec, égalant le record de l’an dernier. Mais près d’une centaine d’autres devront être aidées autrement, faute de ressources face à la trop grande demande.

« On a été chanceux cette année. On a eu peur d’avoir une énorme baisse de dons à cause de l’inflation, mais les gens ont été généreux. Le montant amassé est semblable à celui de l’an dernier », indique Roseline Roussel, directrice générale de l’organisme.

Chaque panier de Noël a une valeur minimale de 650 $ – ajusté selon la grosseur de la famille – et comprend une épicerie censée durer un mois, de quoi rendre le sourire en cette période difficile pour plusieurs.

« C’est un cadeau inestimable, c’est tellement merveilleux. On ressent tellement la hausse des prix partout en ce moment, ça n’a aucun bon sens. Ça fait chaud au cœur de voir toute l’aide qu’on nous apporte », souffle Marie-Claude Gladu, qui s’occupe seule de son fils vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

Des besoins trop grands

Cette dernière était d’ailleurs émue aux larmes lorsque le député fédéral Jean-Yves Duclos et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix ont entonné un chant de Noël, les bras pleins de présents pour elle et son fils.

Mais tout le monde n’a pas eu cette chance. Le Pignon Bleu n’a malheureusement pas pu répondre à toutes les demandes cette année.

« Il y a vraiment plus de besoins, on a dû refuser près d’une centaine de familles. Ça nous fend le cœur, mais on va essayer de les aider autrement au retour des Fêtes », explique Mme Roussel.

Donner au suivant

Dimanche matin, ce sont environ 600 bénévoles qui ont prêté main-forte au Pignon Bleu pour aller porter toutes ces denrées dans des familles dans le besoin.

Certains d’entre eux, comme Alain Rioux, s’impliquent depuis des décennies.

« Quand j’ai commencé, il y a 22 ans, on n’aidait qu’une dizaine de familles ! J’ai grandi dans un quartier plus difficile, alors je sais ce que c’est. Aujourd’hui, je redonne parce que la vie a été bonne pour moi », lance-t-il.

Outre M. Duclos et Mgr Lacroix, plusieurs autres dignitaires, tels que les conseillers municipaux Pierre-Luc Lachance, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault, ont mis la main à la pâte pour offrir un Noël plus doux aux gens dans le besoin.