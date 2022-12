Elon Musk : est-il en train de perdre les pédales ?

L'Union européenne et l'ONU ont condamné la décision d’Elon Musk de suspendre une douzaine de journalistes de Twitter. Lorsque Musk a repris l'entreprise, il s'était pourtant engagé à diriger Twitter comme un «absolutiste de la liberté d'expression». Devant l’avalanche de critiques, il a fait demi-tour et annoncé qu’il rétablirait leur accès.

Il avait exclu ces journalistes pour avoir rapporté l’expulsion d’un étudiant de 20 ans qui suivait ses déplacements à bord de son jet privé. Il disait que ça mettait lui et sa famille en danger. Mais alors, pourquoi bannir aussi les journalistes qui rapportaient simplement la nouvelle sans donner de détails sur l’emplacement de son avion ?

Depuis qu'il a repris Twitter, ça bardasse là-dedans au gré des humeurs son nouveau patron. Sa gestion du réseau social depuis qui l’a acquis pour 44 milliards de dollars US en octobre dernier est chaotique : démissions et licenciements en série et annulations des règles sur le contenu de la plateforme. Des décisions qui ont fait fuir les annonceurs. Pour réduire les frais d'exploitation de Twitter dont les revenus sont en chute libre, l’entreprise ne paie plus les loyers de son siège social à San Francisco et de ses bureaux à travers le monde.

L’irrésistible ascension d’Elon Musk

Né en Afrique du sud, il a immigré au Canada avec ses parents. Après des études à l'Université Queen's de Kinston en Ontario, il déménage en Californie en 1995. Avec son frère, il fonde Zip2, une entreprise qui conçoit des cartes et des annuaires pour les journaux en ligne.

Par fusion et acquisition cela a aboutit à PayPal en 2000 dont il est évincé du conseil d'administration tout en restant actionnaire. Lorsque Paypal est acheté par eBay en 2002, Musk se sert des 175,8 millions de dollars US obtenu pour fonder SpaceX, une entreprise de vols spatiaux.

En 2004, il fut un des premiers investisseurs dans Tesla dont il a pris la direction en 2008. En 2016, il crée Neuralink qui développe une interface cerveau-ordinateur. Il envisage même de servir lui-même de cobaye et de s’en faire implanter une.

En 2018, la Securities and Exchange Commission américaine (SEC) qui règlemente les marchés financiers a poursuivi Musk pour avoir faussement déclaré qu'il avait obtenu un financement pour le rachat de Tesla. Musk a dû quitter ses fonctions de président de Tesla et payer une amende de 20 millions de dollars. Ses déclarations trompeuses et ses informations erronées sur le COVID-19 ont été vivement critiquées.

Musk et le syndrome d’Asperger

Dans une interview avec le site d’information Axios, Musk a parlé de sa vie avec le syndrome d'Asperger, un trouble du spectre de l’autisme. Einstein, Darwin et Newton en auraient aussi souffert. Il reconnaît l'influence du syndrome sur ses prises de décision. Il existe peu d'exemples connus de chefs d'entreprise atteints du syndrome.

Supérieurement intelligent, Elon Musk est aussi un être bizarre, impulsif et donc imprévisible. Après lui avoir permis d’amasser son immense fortune, ses excentricités vont-elles entrainer à sa perte ?