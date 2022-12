Équipe Canada junior : un «C» sur le gilet de Shane Wright

C’est Shane Wright qui a obtenu la responsabilité d’être le capitaine d’Équipe Canada junior (ÉCJ) pour le Championnat du monde de hockey junior 2023.

C’est ce qu’a annoncé Hockey Canada dimanche, huit jours avant le début du prestigieux tournoi qui se déroulera à Halifax et à Moncton.

Ethan Del Mastro, Logan Stankoven, Dylan Guenther, ainsi que le Québécois Nathan Gaucher de partageront quant à eux le boulot d’adjoint au capitaine.

«Je suis reconnaissant de cette occasion de représenter le Canada à la maison au Mondial junior, et c’est un honneur d’être nommé capitaine d’une équipe avec autant de bons joueurs et meneurs», a déclaré Wright.

«Ethan, Nathan, Dylan et Logan méritent cet honneur, et j’ai très hâte de contribuer au succès de l’équipe avec eux au sein du groupe de meneurs. Nous sommes heureux de jouer et de tenter de défendre notre médaille d’or devant nos partisans et partisanes du Canada à Halifax et à Moncton», a ajouté l’attaquant de 18 ans.

Wright a été sélectionné par le Kraken de Seattle avec le quatrième choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le jeune homme a amorcé la saison 2022-2023 dans le circuit Bettman, mais a vécu un séjour dans la Ligue américaine par la suite.

De retour avec le Kraken au début du mois de décembre, il a profité du passage du Canadien de Montréal à Seattle pour inscrire son premier but dans la LNH.

ÉCJ amorcera son parcours au Championnat du monde de hockey junior le 26 décembre, contre la Tchéquie. L’unifolié a également rendez-vous avec l’Allemagne, l’Autrice et la Suède pendant la ronde préliminaire de la compétition.

Avant cela, le Canada jouera trois matchs préparatoires, soit les 19, 21 et 23 décembre. La Suisse, la Slovaquie et la Finlande seront leurs adversaires lors de ces duels de préparation.