Justin Robidas débarque enfin à Québec

Ce n’était plus un secret pour personne et ça finalement été confirmé, dimanche matin : les Remparts de Québec ont fait l’acquisition de Justin Robidas des Foreurs dans une transaction qui avait commencé à se matérialiser au dernier repêchage.

Remparts et Foreurs s’étaient déjà échangés des choix lors du dernier encan, puis avaient conclu une transaction qui envoyait le gardien Mathys Fernandez aux Foreurs en début de saison, en retour d’un choix de première ronde qui est retourné à Val-d’Or.

Au final, la transaction peut se lire comme suit : les Remparts ont obtenu Robidas, le gardien Philippe Cloutier, deux choix de quatrième ronde et un autre de cinquième tour et, en retour, ils ont cédé leur choix de première ronde en 2024, Fernandez, un choix de deuxième ronde au repêchage de 2022 ainsi qu’un autre de troisième tour en 2024.

Un souper productif

L’idée d’acquérir Robidas a germé dans la tête de Roy l’été dernier, lors d’un souper avec le président des Remparts Jacques Tanguay. C’est d’ailleurs lors de ce même souper qu’ils avaient pensé à la possibilité d’offrir à Simon Gagné le poste d’entraineur-adjoint dans le but de le former à devenir le futur pilote des Remparts.

« Au départ, on ne voulait pas échanger nos choix de première ronde en 2024 et 2025. C’était dans un bloc de ciment, non-négociable. La seule manière qu’on pouvait accepter, c’est d’aller chercher une pièce importante de notre puzzle et on a jugé que Robidas était la pièce qu’il nous manquait pour faire un bout. »

Robidas s’amène donc à Québec après avoir inscrit 42 points en 27 rencontres avec les Foreurs jusqu’ici cette saison. Le plan de Roy est de le faire jouer au centre du deuxième trio, complété par James Malatesta à gauche et Nathan Gaucher à droite.

« Hors-glace, il va amener une éthique de travail et du leadership, estime-t-il. Sur la glace, il va amener de l’intensité, du talent pur et de la profondeur sur notre top-6. Partout où il est passé, il a eu du succès. Il a gagné dans le midget AAA et avec Équipe Québec il s’est rendu en finale dans le junior avec les Foreurs. C’est un gagnant. »

Darcy et Agostino

Les Remparts ont également ajouté de la profondeur en attaquant en confirmant l’acquisition de Daniel Agostino des Cataractes de Shawinigan en retour d’un choix de sixième ronde au prochain repêchage. Ils ont aussi ajouté le défenseur droitier des Wildcats de Moncton Thomas Darcy, contre une sélection de quatrième ronde préalablement acquise dans l’échange Robidas.

« On voulait ajouter de la profondeur à l’arrière. Thomas a eu une mauvaise blessure au camp mais il est de retour et les matchs qu’on a regardés de lui récemment, il cadrait bien dans ce qu’on voulait. »

Patrick Roy demeure à l’écoute

Impliqué dans de nombreuses rumeurs, notamment concernant certains des meilleurs défenseurs disponibles sur le marché, Patrick Roy estime qu’il demeure à l’écoute mais ne sent pas le besoin d’y aller d’un autre coup d’éclat.

Les Remparts ont été impliqués dans des rumeurs pour les arrières Marc-André Gaudet des Saguenéens de Chicoutimi et Jérémy Langlois des Eagles du Cap-Breton, tout comme ceux des joueurs européens Lorenzo Canonica (Shawinigan) et Maxim Barbashev (Moncton). Dans le cas de Gaudet, il a finalement été échangé au Phoenix de Sherbrooke.

Pour ce qui est des joueurs européens, Patrick Roy ne pense pas en faire l'acquisition malgré le départ de Frantisek Ridzon, qui a décidé de retourner en Slovaquie après un début de saison difficile.

Quant aux défenseurs, il demeure ouvert.

Quant aux défenseurs, il demeure ouvert.

« On a eu des discussions avec certaines équipes. Pour certains, on estime que le prix est trop élevé alors que pour d’autres, on n’a pas encore eu de prix. On est en discussion. Tout ça est bienvenue parce que ça va nous permettre d’utiliser nos trois matchs après la pause pour se faire une idée d’où on en est. On pourra étudier ça et voir où on veut s’en aller. »

L’importance du noyau

Il l’avait déjà mentionné il y a quelques semaines et il a tenu à le répéter : il est important de ne pas tout chambouler la hiérarchie de son équipe avec des transactions, surtout à l’arrière.

« C’est très important pour nous de ne pas trop jouer avec le rôle des gars. Nicolas Savoie, ça fait cinq ans qu’il est ici, Vsevolod Komarov et Evan Nause sont arrivés à 17 ans et Charle Truchon à 16. À l’exception de [Thomas] Darcy et [Édouard] Carrier, nos défenseurs ont tous été repêchés par les Remparts. On essaie souvent de bâtir l’arrière et les gardiens à l’interne, et d’ajouter des morceaux en attaque ensuite. La base, elle doit venir de chez nous. »

Quant au ménage à trois devant le filet, Roy ne se dit pas fermé à ce qu’il se poursuive, à moins qu’une formation démontre de l’intérêt pour le vétéran de 19 ans Philippe Cloutier.

« [Quentin] Miller, notre plan c’est qu’il ne bouge pas. L’an prochain, William [Rousseau] peut revenir comme 20 ans mais Miller est notre gardien d’avenir. »