Justin Turner déménagerait à Boston

Le joueur de troisième but Justin Turner aurait paraphé un contrat de deux ans d’une valeur de 22 millions $ avec les Red Sox de Boston.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, dimanche soir.

L’athlète de 38 ans, qui était joueur autonome, a disputé ses neuf dernières campagnes avec les Dodgers de Los Angeles et a notamment remporté la Série mondiale avec le club californien en 2020. Il avait précédemment porté les couleurs des Orioles de Baltimore et des Mets de New York.

Turner a maintenu une moyenne au bâton de ,278 et a frappé la balle à l’extérieur des limites du terrain à 13 reprises en 128 parties disputées en 2022.

Michael Brantley reste à Houston

Les Astros de Houston ont quant à eux offert un nouveau contrat au voltigeur Michael Brantley.

Ce dernier a signé une entente d’un an qui lui permettra le mettre la main sur 12 millions $.

Brantley a été limité à 64 rencontres lors de la dernière saison, et ce, en raison d’une blessure à une épaule qui a nécessité une opération. Avant de se faire mal, le vétéran de 35 ans avait maintenu une moyenne à la plaque de ,288 et réussi 70 coups sûrs.