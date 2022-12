La fatigue a raison de Laurent Dubreuil

CALGARY | Diminué par un rhume et par la fatigue accumulée au cours des six dernières semaines, Laurent Dubreuil a mis fin à sa première moitié de saison, dimanche, avec une 11e place au 1000 m de la Coupe du monde de Calgary.

« C’est difficile de terminer la première moitié de saison sur une performance de la sorte, mais je me donne le droit de connaître une mauvaise course, a déclaré Dubreuil d’entrée de jeu. J’ai connu ma plus mauvaise course de tout l’automne, mais je ne suis pas inquiet. »

Avant de prendre le départ, Dubreuil savait que ses chances étaient minces. Même chose pour son entraîneur Gregor Jelonek.

« J’espérais un miracle, a imagé l’auteur d’un chrono de 1 min 07,93 s, mais il ne s’est pas produit. Je n’avais plus de jambes. Je n’ai pas été assez vite au départ et je n’avais plus de jus dans le dernier droit.

« J’ai un petit rhume depuis le début de la semaine et le nez qui coule, ajoute le médaillé d’argent au 1000 m aux Jeux de Pékin. À ce niveau, la ligne est mince et ça ne prend pas grand-chose pour faire une différence. J’ai fait deux tests COVID-19 et je suis négatif. »

Glissade

Seul patineur à descendre sous les 1 min 07 s, l’Américain Jordan Stolz a remporté l’or en vertu d’un chrono de 1 min 06,72 s. Le médaillé d’or olympique Thomas Krol (1 min 07,16 s) a enlevé l’argent suivi de l’Italien David Bosa (1 min 07,24 s).

« C’est incroyable de gagner un 1000 m par 0,4 s, a louangé Dubreuil. Après ses médailles d’argent au 500 m et au 1500 m, c’était logique que Stolz gagne le 1000 m. Il était imbattable en Norvège lors de la première Coupe du monde et il est revenu à ce niveau. »

Premier au classement cumulatif sur 500 m, Dubreuil a glissé en seconde position sur 1000 m, six points derrière le Néerlandais Hein Otterspeer qui a pris le quatrième rang après sa victoire de dimanche dernier.

« J’ai connu de loin ma meilleure première moitié de saison en carrière, a-t-il affirmé. Je suis au premier rang au 500 m avec une bonne avance et j’ai gagné deux médailles au 1000 m. Je n’ai jamais occupé le deuxième rang au général après les Coupes du monde d’automne. Je compte quatre médailles au 1000 m en Coupe du monde en carrière et j’en ai gagné deux cet automne. Le classement cumulatif est très serré et ça va être une lutte à quatre. Mon objectif est toujours de gagner le titre. »

Gregor Jelonek était très satisfait de la première moitié de saison de son protégé.

« C’est super satisfaisant. Il a quatre podiums en quatre courses au 500 m. Sur 1000 m, il a mieux fait que j’aurais pensé avec deux médailles. On a décidé de faire le Championnat des Quatre Continents et on n’a aucun regret malgré la fatigue. C’était à Québec et important pour nous. »

Repos bien apprécié

Dubreuil rentrera auprès des siens, lundi, pour une pause d’une semaine.

« Ça va être un repos bien mérité. Je vais par la suite amorcer un nouveau bloc d’entraînement. Avec huit semaines avant la prochaine Coupe du monde en Pologne, on va miser sur la même recette que l’an dernier entre Calgary et les Jeux olympiques de Pékin. Cette recette a fait ses preuves et je ne suis pas inquiet. Je ne ferai pas les sélections à Québec du 6 au 8 janvier et ça va faire du bien d’être un bout sans faire de courses pour me concentrer sur l’entraînement. »

Dubreuil avait une bonne raison de sourire après sa course. Il a reçu la vidéo de la première course de sa fille Rose.

« Elle aime beaucoup le patin et elle a fait sa première course lors d’une rencontre interclubs à Lévis, a raconté le papa fier de sa progéniture qui avait pris part à sa première course à quatre ans. J’aurais aimé être présent, mais la vidéo m’a permis de vivre ce moment à distance. »

Gélinas-Beaulieu satisfait

Antoine Gélinas-Beaulieu a pris le neuvième rang en vertu d’un chrono de 1 min 07,85 s.

« Faire un Top 10 au 1000 m, c’est mieux qu’espéré, a-t-il déclaré. Même si j’ai gagné le bronze la semaine dernière, je n’avais pas d’attentes. J’ai connu une meilleure ouverture que la semaine dernière, mais mon dernier tour a été plus ardu. Avec ma septième place au cumulatif, je suis préqualifié pour les deux Coupes du monde en Pologne. »