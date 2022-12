Coupe du monde: Messi veut continuer

DOHA, Qatar | Juste quand on pensait que Lionel venait de nous offrir son Magnum Opus avant de dire adieu au foot international, il nous a sorti une autre feinte.

Il a en effet indiqué à TyC Sports qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite internationale après ce triomphe. « Je ne prends pas ma retraite internationale. Je veux continuer de jouer pour l’Argentine pour faire honneur au titre de champion du monde. C’est le titre qu’il me manquait et le voilà. C’est fou. Il s’est fait attendre. J’ai hâte d’aller le fêter au pays pour voir la folie là-bas.

« Nous avons beaucoup souffert. Que demander de mieux aujourd’hui ? Le foot, c’est vraiment un sport de dingues. Gagner le Mondial, c’est le rêve de tous les gamins. C’est pour le peuple argentin. »

Et son sélectionneur, Lionel Scaloni, a bien l’intention de lui faire une place tant qu’il en voudra une.

« En ce qui concerne la Coupe du monde de 2026, s’il veut continuer, il sera avec nous. Il a le droit de décider ce qu’il veut faire de sa carrière et s’il veut continuer de jouer en sélection. Il transmet énormément de savoir à ses coéquipiers, c’est exceptionnel de voir ça. »

On aurait aimé vous en donner plus sur Messi, mais celui-ci est resté sur le terrain plus de deux heures après la fin du match et après trois heures et demie d’attente en conférence de presse, il ne s’était toujours pas pointé le bout du nez.

Chemin compliqué

L’Argentine n’a pas pris le chemin le plus simple pour remporter cette victoire en permettant à la France de remonter deux fois au pointage.

Le sélectionneur Lionel Scaloni l’a reconnu d’emblée et aurait aimé que son équipe joue moins avec le feu.

« Nous sommes champions du monde, mais il faut revenir sur ce match incroyable. Nous aurions pu l’emporter en 90 minutes, mais nous n’avons pas été capables de le faire.

« Nous avons été des battants et nous avons travaillé fort malgré les buts encaissés. Nous ne méritions pas de devoir jouer ces prolongations. »

On devine que les Bleus ont accusé le coup après leurs deux remontées.

« C’est cruel à la fin parce qu’on frôle quelque chose qu’on aurait pu toucher », a reconnu le sélectionneur Didier Deschamps.

Niveau d’énergie

La différence aurait été dans le niveau d’énergie démontré par les deux équipes et Deschamps a avoué que son équipe avait des regrets parce qu’elle aurait pu faire mieux en revenant de loin.

« Dans l’analyse du match, il y a les 70 premières minutes où il y avait un adversaire qui avait beaucoup d’énergie et d’agressivité.

« On est revenus de nulle part en renversant une situation qui était très compromise. C’est ce qui donne encore plus de regret. On a une balle de Coupe du monde à la dernière minute et ça ne nous sourit pas », a-t-il mentionné en parlant de l’arrêt d’Emiliano Martinez sur Randal Kolo Muani.

L’Argentine fait flèche de tout bois depuis un an et Lionel Scaloni en est un des artisans.

Son équipe vient de remporter la Coupe du monde, mais avait aussi soulevé la Copa América l’année dernière.

« Il nous faut fêter ça. Dans les prochains jours, nous allons prendre du recul et nous rendre compte de ce que nous venons d’accomplir. »

Pour Maradona

Le sélectionneur a aussi eu une pensée pour Diego Maradona, décédé il y a un peu plus de deux ans.

« Il serait parmi nous c’est sûr. Soulever ce trophée est un rêve depuis longtemps déjà dans un pays passionné par le football. Il aurait été le premier sur le terrain. »