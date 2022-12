Natation: la Canadienne Maggie Mac Neil fait tomber un record

La Canadienne Maggie Mac Neil a établi un nouveau record du monde du 100 m papillon en petit bassin dimanche en conclusion des six jours de compétition aux Championnats du monde de Melbourne.

Mac Neil, championne du monde en titre, était à la traîne avant le dernier virage, mais a fini par s’imposer en 54 secs 05, enlevant plus d’une demi-seconde au précédent record de l’Américaine Kelsi Dahlia.

Il s’agit du deuxième record du monde de la semaine pour la Canadienne de 22 ans, qui avait déjà battu celui du 50 m dos vendredi.

AFP

Dans la course masculine, le vétéran sud-africain Chad Le Clos s’est imposé, ajoutant la couronne du 100 m papillon à celle du 200 m.

L’Australienne Kaylee McKeown a triomphé sur le 200 m dos en 1 min 59 s 26, devenant la première nageuse à détenir à la fois les titres mondiaux en bassin de 25 m, en grand bassin, aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth.

Deux autres records sont tombés dimanche, ceux des relais 4x100 m quatre nages masculin et féminin.

Chez les femmes, les Américaines se sont imposées en 3 min 44 s 35 devants les Australiennes et les Canadiennes.

L’exploit s’est répété dans la finale masculine lorsque les Australiens et les Américains ont établi la nouvelle référence mondiale en terminant ex aequo en 3 min 18 s 98. Le précédent record datait de 2009.

Avec 17 titres, 13 médailles d’argent et six médailles de bronze, les États-Unis terminent la compétition avec le meilleur bilan, devant leurs rivaux historiques australiens (13 or, 8 argent, 5 bronze).