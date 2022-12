Pour en finir avec la polarisation

Est-ce que c’est parce que c’est la dernière fois que vous allez me lire le dimanche dans la version papier du Journal ?

Ou parce que Noël s’en vient ?

Toujours est-il que j’ai envie, aujourd’hui, de brandir un drapeau blanc et de proposer à tous ceux et celles qui polarisent le discours public (en refusant, par exemple, d’accorder le moindre crédit aux gens qui ne pensent pas comme eux) de sortir de leur tranchée, d’arrêter de voir leurs contradicteurs comme des ennemis à abattre et de faire la trêve.

LA PENSÉE BINAIRE

Prenez le mouvement #MeToo.

D’un côté, il y a ceux qui refusent de reconnaître que ce mouvement hyper important a donné lieu à de dangereuses dérives.

(Des hommes ont perdu leur carrière sur la base de simples allégations ? Bof, ce sont des dommages collatéraux, pas de quoi fouetter un chat...)

De l’autre, il y a ceux qui refusent de reconnaître l’importance et la pertinence de ce mouvement parce que, justement, il a donné lieu à de dangereuses dérives.

Or, la vérité se situe entre les deux.

Oui, ce mouvement est extrêmement important, et oui, il a donné lieu à de dangereuses dérives.

Ce n’est pas l’un OU l’autre.

C’est l’un ET l’autre.

On a toutes les raisons du monde de se réjouir de la naissance de ce mouvement, qui a dénoncé haut et fort une situation scandaleuse qui existait depuis beaucoup trop longtemps... et on a toutes les raisons du monde de s’inquiéter de ses dérives.

Malheureusement, dans notre monde, le OU remplace de plus en plus le ET.

Nous sommes sommés de choisir notre camp.

Tu es 100 % pour ce mouvement ou tu es 100 % contre.

C’est l’ère de la pensée binaire.

PAS TOUT BLANC, TOUT NOIR

Idem pour l’ouverture à la diversité.

Oui, cette ouverture est essentielle, car la représentation du Québec dans nos médias et nos institutions a longtemps été beaucoup trop homogène.

Mais en même temps, on a raison de se dire qu’on ne lutte pas contre le racisme anti-noir en bannissant les Blancs de certains postes.

Ce n’est pas – excusez le jeu de mots – tout blanc, tout noir.

Ce n’est pas parce qu’un mouvement est important qu’il faut se fermer les yeux sur ses dérives.

Et ce n’est pas parce qu’un mouvement donne lieu à des dérives qu’il faut nier son importance, sa pertinence et sa nécessité.

Même chose pour la reconnaissance des injustices commises envers certains groupes.

Oui, certains groupes minoritaires ont été victimes d’injustices criantes, c’est une réalité historique indéniable.

Mais de là à voir des victimes partout, et un coupable dans chaque homme blanc hétérosexuel, il y a un pas...

Y a-t-il DES hommes toxiques ? Bien sûr que oui.

Les hommes sont-ils tous toxiques ? Bien sûr que non.

L’EAU DU BAIN

Le wokisme donne lieu à des dérives complètement débiles.

Mais faut-il pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain ?

Idem pour la droite libertarienne sauce LIBAAAARTÉ, qui, malgré ses dérives, pose quand même des questions importantes sur les limites de l’intervention de l’État.

On ne peut pas tout balayer du revers de la main...