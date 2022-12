Québec: Un dimanche nuageux pour terminer le week-end

Dimanche sera lui aussi nuageux dans la majorité du Québec, avec des chutes de neige pour quelques régions.

L’est et le centre du Québec pourront s’attendre à recevoir jusqu’à 5 cm de neige, avec des températures moyennes de -1 et -2 degrés, respectivement.

Pas de neige annoncée pour l’ouest en revanche, dont le mercure avoisinera les -2 degrés Celsius.

La météo de dimanche aux Îles-de-la-Madeleine sera nuageuse, avec une probabilité d’averses de neige ou de pluie et une température stable de 3 degrés.

Le nord du Québec sera lui aussi nuageux, avec un mercure oscillant entre -4 et -8 degrés Celsius, et de possibles chutes de neige.

L’extrême nord sera la seule partie du Québec à pouvoir espérer quelques rayons de soleil, alternant avec des nuages. Les températures oscilleront entre -7 et -16 au cours de la journée.