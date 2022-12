Témoigner du vrai: 5 questions à la réalisatrice de La vraie nature

En participant à la Course autour du monde alors qu’elle n’avait que 22 ans, Chloë a emmagasiné des images et nourrit son désir de témoigner des vraies choses. Son amour pour la culture et le documentaire la mène à passer quelques années à Londres, le temps d’ajouter Brian Eno et Yoko Ono à son CV. Récemment, elle a développé À boire et à manger, réalisé J’t’aime gros ainsi que Le 11 septembre et moi. Voilà une dizaine d’années qu’elle travaille avec Jean-Philippe Dion. D’abord pendant 7 saisons à Accès illimité, puis depuis 5 saisons avec La vraie nature qui lui a valu trois Gémeaux et qui nous offre un premier rendez-vous des Fêtes.

Depuis la saison dernière, Jean-Philippe reçoit ses invités dans un nouveau chalet. Comment s’est faite la transition pour conserver le même esprit ?

Le défi était de ne dépayser ni les invités ni les téléspectateurs. C’est un changement important parce que la maison est contemporaine. La grange est devenue l’atelier. Mais il y a la rivière et tous arrivent toujours en chaloupe. Le premier arrêt, c’est la cabane. On s’est arrangé pour que ça ressemble à l’ancien lieu pour faire une progression vers le plus moderne. Le terrain est plus grand donc on a dû éliminer la visite de la maison. Et il y a la grande pièce à aire ouverte. Les plafonds sont hauts. Rapidement, Jean-Philippe s’est senti à la maison.

Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu d’émission des Fêtes avant ?

L’idée planait depuis la première saison, mais c’est vraiment une question de logistique. Avant on tournait l’été puis on démontait toute la technique. On ne s’en doute pas, mais tourner l’émission demande de la fibre optique et des antennes sur tout le terrain afin de faire le relais avec le son et l’image pour qu’ils se rendent dans la cave de la maison où se situe la régie. C’est un tournage complexe. Il fallait donc que l’épisode des Fêtes puisse être tourné à la suite de la saison. Ce qu’on a pu faire la saison dernière en tournant l’automne. On a aussi pu booker des artistes toujours occupés l’été. Et les Cantons de l’Est, c’est tellement beau l’automne !

Photo fournie par Chloë Mercier

Pourquoi avoir choisi Naadei Lyonnais, Garou et Marie-Claude Barrette pour cette émission spéciale ?

Ce sont des gens qui avaient des histoires de Noël très fortes. Garou a eu sa première guitare à Noël. Il se souvient des partys en famille dans une salle communautaire louée. Marie-Claude passait ses fêtes à se promener entre la Gaspésie et le Témiscamingue où elle a de la famille. Naadei est enfant unique. Son père est parti quand elle était jeune et malgré le peu de moyens, sa mère lui a toujours tout fait pour qu’elle passe de belles fêtes. C’est une personnalité qu’on va vraiment découvrir. Une musicienne qui s’est produite avec Wyclef Jean et Pharrell Williams. Il y a eu une chimie instantanée entre les trois. On assiste à de belles conversations et un party en musique. Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier ont débarqué avec la crème de menthe. Ils ont fait le party pour vrai jusqu’à 3-4 heures du matin. Le lendemain, on retrouve un Jean-Philippe un peu fripé et tous les invités sont en pyjama. Ce que j’aime de La vraie nature, et c’est une de ses principales qualités, c’est que tout est vrai. Les invités couchent dans la même maison, mangent ensemble. Il n’y a rien d’arrangé.

En ce qui concerne la réalisation, as-tu pu t’éclater davantage étant donné le thème des fêtes ?

J’ai eu tellement de plaisir à tourner ce show-là. On avait pris nos aises dans la nouvelle maison. On a décidé de tourner plus en mouvement, de faire des interventions entre le salon et la cuisine. Avant, on avait tendance à tout compartimenter. Dans un format de 90 minutes, on peut prendre le temps de vivre. Il y a toujours beaucoup de contenu intéressant et ce sont souvent les déplacements et les petits moments de vie du quotidien qui écopent au montage. Il y a un côté plus life style.

À quoi s’attendre de la prochaine saison ?

On a encore une diversité d’invités. Des artistes, mais aussi des politiciens. Plusieurs nous disent, j’espère que je ne vais pas pleurer à La vraie nature. On va y découvrir de beaux humains. Et après 5 ans, je peux dire que la chaloupe reste un mystère pour bien des gens.

La vraie nature : Au chalet pour Noël Lundi 19 décembre 19 h 30 à TVA

La vraie nature est de retour le 15 janvier 21 h 30