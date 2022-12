«Tempête»: Christian Duguay, un cinéaste bien en selle

Neuf ans après la sortie de son drame équestre Jappeloup, le réalisateur Christian Duguay replonge dans le milieu des chevaux pour porter à l’écran le roman jeunesse Tempête, qui relate le parcours d’une jeune fille rêvant de devenir jockey avant d’être victime d’un grave accident. Avec ce film familial à grand déploiement, le cinéaste québécois s’est lancé le défi d’offrir un divertissement populaire qui plairait aux 7 à 77 ans.

Photo Chantal Poirier

« J’ai l’impression qu’il n’y a plus beaucoup de films qui invitent les spectateurs de toutes les tranches d’âge à passer un beau moment en salle, tant les plus jeunes que les plus vieux », observe Christian Duguay, rencontré le mois dernier au lendemain de la présentation du film en clôture du Festival Cinémania.

« C’est ce qu’on a voulu faire avec Tempête. On l’a conçu comme un vrai film populaire, avec de l’émotion et du spectacle. Et on a fait le pari de le lancer quelques jours avant Noël parce que je crois qu’il transmet quelque chose. Ça parle de la famille, de la détermination à surmonter des obstacles, d’unité familiale... »

Tourné en France au début 2021, Tempête raconte l’histoire d’une jeune fille, Zoé, qui a grandi dans le milieu équestre avec ses parents (campés par Pio Marmaï et Mélanie Laurent) qui gèrent un haras dans la Manche. Zoé rêve depuis qu’elle est petite de devenir jockey et de gagner des compétitions avec Tempête, une pouliche qu’elle a vue naître. Mais par un soir d’orage, un accident tragique viendra briser ce rêve.

Confiance

Passionné d’équitation (il a même déjà été champion junior canadien pendant sa jeunesse), Christian Duguay (Jappeloup, Un sac de billes, Belle et Sébastien : l’aventure continue) s’est fait offrir la réalisation de Tempête par les producteurs français Maxime Delauney et Romain Rousseau, peu de temps avant la pandémie. D’abord hésitant, le cinéaste québécois a finalement accepté à la condition qu’il puisse mettre sa griffe sur l’écriture du scénario.

« Au début, j’étais un peu réticent », confie le réalisateur de 65 ans qui a commencé sa carrière il y a une trentaine d’années en tournant des films d’action hollywoodiens comme The Assignment et The Art of War.

« Je ne voulais pas faire un autre Belle et Sébastien. J’étais content du film, mais je trouvais ça trop naïf. Le projet m’intéressait, mais je voulais le prendre en charge narrativement. Faire des films de commande, je ne suis plus capable. Un sac de billes, par exemple, je l’ai nuancé parce que je l’ai écrit. Les producteurs de Tempête m’ont fait confiance parce qu’ils ont vu que j’étais dur avec moi-même et que je voulais faire le meilleur film possible. »

Respect de l’animal

Le tournage de Tempête comportait son lot de défis. D’abord, comme l’histoire du film se déroule sur une période de 18 ans, trois jeunes actrices de différents âges se sont partagé l’interprétation du personnage de Zoé. Duguay a aussi dû tourner de nombreuses scènes avec des chevaux, dont des compétitions, et même la naissance d’une pouliche.

« Les chevaux, c’est compliqué, convient-il. Mais j’ai de l’expérience dans ce domaine. Ça fait 35 ans que je fais ça. J’ai aussi déjà monté à cheval, alors je les connais bien. Les gens du milieu des chevaux avaient adoré Jappeloup et ils avaient vu que j’avais un grand respect de l’animal. C’est une des raisons pour laquelle les producteurs de Tempête sont venus me chercher pour le film. »

♦ Tempête prend l’affiche le 21 décembre.