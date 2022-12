Transmettre savoir et souvenirs

Il n’est jamais trop tôt (ni trop tard !) pour prendre son crayon et s’accorder le plaisir de créer. C’est dans cet état d’esprit que l’actrice, chanteuse et écrivaine Louise Portal a conçu un nouveau projet illustré par Tristan Demers, Mon cahier à moi. Il s’agit d’un album à conserver précieusement, dans lequel elle invite les jeunes à se décrire, à partager leurs rêves et leurs passions, à raconter des souvenirs et à découvrir une première aventure d’écriture.

Le livre, heureux mélange de carnet de notes, de scrapbooking et de journal intime, s’adresse aux jeunes de 8 ans et plus, mais plaira à coup sûr à un vaste public. À travers les mots de Louise Portal et d’une amusante petite tortue appelée Lilou, l’aventure de la création débute !

Louise Portal présente plusieurs activités pour développer la créativité et la sensibilité, l’affirmation de soi, la conscience des émotions. Elle invite les lecteurs à faire un peu d’introspection, à parler d’eux et des autres, à prendre le temps de raconter et de se raconter. Elle partage elle-même quelques souvenirs importants et des photos qui lui sont chères. « J’avais publié il y a quelques années Le journal de ma vie, qui s’adressait plutôt à des gens de ma génération, pour faire une sorte de bilan de vie et pouvoir laisser ça à leurs enfants, leurs petits-enfants », rappelle-t-elle en entrevue téléphonique.

Ensuite, elle a eu l’idée de faire quelque chose pour les jeunes.

« Je trouve que les enfants sont beaucoup sur leurs appareils, les téléphones, les ordinateurs. Je me suis dit qu’on a perdu un peu ce geste d’écrire à la main. Et c’est dans la continuité de L’héritage des mots. Tu me connais, je suis une fidèle ambassadrice de la correspondance, de l’écriture à la main. »

Exprimer sa créativité

L’écrivaine et comédienne de renom voulait donc offrir un cahier qui permettait aux jeunes d’exprimer leur créativité, de relever des défis, d’écrire des contes, de coller des images, de s’amuser tout en s’interrogeant sur ce qu’ils aiment dans la vie.

Louise Portal transmet en même temps des valeurs importantes : l’authenticité, la sincérité, les liens du cœur. « Le mot essentiel, c’est la transmission. Moi, je suis rendue là. Je suis rendue septuagénaire. Je suis sur le chemin du vieillir et j’ai le goût de transmettre. Je n’ai pas eu d’enfant, et c’est ma façon de transmettre. C’est comme si je deviens la grand-maman de tous les enfants du monde ! »

Pour mieux y revenir

Elle trouve que les activités proposées peuvent être réalisées avec un parent, une grand-maman, une grande sœur, un grand frère, un meilleur ami, une meilleure amie.

« Ils peuvent s’amuser ensemble, de façon très concrète, et il reste quelque chose, après. »

Louise Portal trouve que tout ce qu’on fait en ce moment – textos, courriels – va finir par être très éphémère.

« Ça va finir par disparaître, tandis qu’une lettre, une carte, un journal, on ne jette pas ça. On ne retrouvera pas ça dans une vente de garage ! Les parents vont garder le cahier pour l’enfant, plus tard. »

Elle a donné carte blanche à Tristan Demers pour l’illustration du cahier.

« Il m’a dessiné un avatar et évidemment, j’ai les cheveux gris ! C’est plein de finesse, c’est plein de poésie, et en même temps, c’est amusant. »

Par ailleurs, Louise prendra une pause dans son chalet pendant les Fêtes et proposera ensuite des ateliers pour les enfants, dans le cadre des salons du livre, autour du cahier et des activités proposées. Elle fera aussi une série web qui s’appelle La dernière communion. « C’est très intéressant. On va tourner à l’automne prochain. »

Louise Portal est écrivaine, chanteuse, en plus de jouer au cinéma et à la télévision.

Elle a publié plusieurs albums pour les jeunes, dont Ulysse et Pénélope et Camille la Jonquille.

Plus récemment, elle a fait paraître chez Druide L’héritage des mots, avec Jeannette sa grand-maman adoptive, et Un été, trois Grâces.

Tristan Demers a créé une soixantaine d’albums de BD. Il est aussi l’auteur d’essais et de livres documentaires et anime des émissions jeunesse.

EXTRAIT

« J’étais assez sage et rêveuse. Je m’inventais des histoires dans ma tête. On disait que j’avais beaucoup d’imagination. Pas étonnant que j’écrive des livres aujourd’hui ! Pour le plaisir de raconter des histoires. J’en ai écrit pour les enfants et pour les adultes. J’aimais dessiner. J’ai suivi des cours de peinture et j’avais du plaisir à me retrouver dans un atelier pour apprendre et créer. Je m’amuse toujours autant à le faire. J’ai aussi suivi des cours de piano... hum ! Pas très concluant pour moi. J’ai appris à nager. Je nage encore souvent. »