Légende des Chiefs de Kansas City: Travis Kelce parmi les plus grands de la NFL

Travis Kelce vient d’atteindre le cap des 10 000 verges en carrière. Déjà parmi les immortels, l’increvable légende des Chiefs pourrait même être considéré comme le plus grand quand sa carrière sera terminée.

C’est presque passé sous silence, mais Kelce est devenu le cinquième ailier rapproché dans l’histoire à amasser plus de 10 000 verges. Tony Gonzalez (15 127 verges), Jason Witten (13 046 verges), Antonio Gates (11 841 verges) et Shannon Sharpe (10 060 verges) l’ont précédé dans ce club sélect.

Le plus impressionnant tient surtout au fait que Kelce a atteint ce plateau historique plus vite que quiconque dans l’histoire à sa position, à son 140e match. Gonzalez avait fait de même à son 177e match.

Ses prédécesseurs cités ont tous un point en commun, soit un buste au Temple de la renommée. Cinq ans après sa retraite, pas une minute de plus, Kelce les rejoindra. La question à ce moment sera de savoir s’il est tout simplement le meilleur de tous les temps, une forte possibilité.

Seul dans sa classe

Il y a actuellement de très bons ailiers rapprochés dans la NFL, qu’il s’agisse de George Kittle, de Mark Andrews, de TJ Hockenson ou de quelques autres. Aucun ne s’approche toutefois de Kelce.

Côté production, Kelce vient de franchir le cap des 1000 verges pour une septième saison de suite. Dix receveurs avant lui avaient réussi l’exploit, mais aucun à la position d’ailier rapproché.

Seuls Witten et un autre grand, l’unique Rob Gronkowski, ont aligné quatre saisons de suite avec au moins 1000 verges. C’est déjà phénoménal, mais les sept saisons de suite de Kelce le placent dans une autre stratosphère.

Certains diront que de grands ailiers rapprochés dans l’histoire n’ont pas bénéficié de saisons de 16 ou 17 matchs comme c’est le cas de Kelce. Il faut noter que le gros gaillard des Chiefs atteint, la plupart du temps, la barre des 1000 verges relativement tôt, comme c’est le cas cette saison à son 13e match.

Pas tuable !

Quant à la durabilité, Kelce est encore une fois phénoménal. À 33 ans, il n’a pas ralenti d’un iota. Selon ESPN, le dernier ailier rapproché à avoir amassé 1000 verges à l’âge de 33 ans ou plus était Pete Retzlaff, des Eagles... en 1965 !

À cet âge vénérable pour cette position, plusieurs grands joueurs étaient déjà à la retraite.

Le pire, c’est qu’à sa saison recrue, en 2013, il n’a pris part qu’à quelques jeux avant de subir une blessure au genou qui a nécessité une opération peu commode. Depuis, il n’a raté qu’un seul match en raison de blessure ou de maladie, quand il a contracté la COVID-19 la saison dernière. Sinon, il a simplement été laissé de côté pour repos préventif avant les séries dans des matchs de fin de calendrier sans importance.

C’est là aussi toute la grandeur de Kelce, qui évolue à une position très physique, où le contact est omniprésent.

Le plus grand ?

Difficile de prédire où se classera Kelce dans l’histoire. La récolte de plus de 15 000 verges de Tony Gonzalez est fantastique. Le style de Rob Gronkowski et sa puissance comme bloqueur demeurent inimitables. Pour le moment, ils doivent être considérés comme les deux plus grands.

Kelce pourrait toutefois se rapprocher dangereusement de Gonzalez. Sa moyenne de verges par match (71,8) est d’ailleurs supérieure à celle de Gonzalez (56).

Quant à Gronkowski, il est le seul qui a dominé des matchs autant que Kelce dans l’ère actuelle. Il est aussi un bloqueur plus dominant. Cependant, les blessures l’ont souvent tenu loin du terrain.

Il pourra toujours y avoir débat sur la place de Kelce dans l’histoire, mais aucun doute possible sur la destination finale, à Canton, en Ohio.

5 points à surveiller

1. Vers les séries

Ce n’est qu’une question de temps, mais les Chiefs se qualifieront officiellement pour les séries aujourd’hui s’ils battent les Texans. Les Cowboys peuvent en faire autant s’ils battent les Jaguars. Les Cowboys peuvent aussi se qualifier même en cas de défaite, si les Lions ou encore les Commanders perdent.

2. La guerre dans l’Est

Toutes les équipes des divisions Est des conférences américaine et nationale montrent des dossiers positifs jusqu’ici. Il s’agit de la première fois que deux divisions n’alignent que des équipes gagnantes après 14 semaines. En 2014, au même stade de la saison, les quatre équipes de la division Nord de l’Américaine affichaient des dossiers gagnants. Ça ne s’est pas vu depuis.

3. Un autre quart recrue

Desmond Ridder fera ses débuts comme quart-arrière des Falcons, face aux Saints, après une belle carrière à l’Université de Cincinnati. Le choix de troisième ronde deviendra le sixième pivot recrue à amorcer un match cette saison. C’est donc la septième saison de suite que six quarts-arrières recrues ou plus amorcent au moins un match.

4. Herbert en mission

Les Chargers se retrouvent encore dans une situation difficile en étant opposés aux Titans. Le quart-arrière Justin Herbert aura encore beaucoup de pression sur les épaules, mais il est habitué aux grosses performances. Sur le plan statistique, il pourrait accomplir un fait d’armes intéressant. Avec 294 verges, il atteindrait le plateau des 4000 verges pour la troisième fois en trois saisons dans la NFL. Personne avant lui n’a réussi l’exploit à ses trois premières saisons.

5. Belichick contre McDaniels

Le duel entre les Patriots et les Raiders sera le premier à opposer Bill Belichick et Josh McDaniels comme entraîneurs en chef depuis le 11 octobre 2009. À cette époque, Belichick venait de perdre son jeune coordonnateur offensif au profit des Broncos et l’élève avait surpris le maître quand les Broncos l’avaient emporté 20 à 17 en prolongation. Tout avait ensuite dérapé pour McDaniels, qui est ensuite revenu chez les Patriots de 2012 à 2021.