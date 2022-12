Une famille endeuillée demande d’agir

Près de six mois après l’accident tragique qui a coûté la vie à leur fille de 10 ans, des parents endeuillés reprennent le bâton du pèlerin et souhaitent des routes plus sécuritaires, alors qu’un autre accident mortel est survenu, samedi, sur la route 169 qui fait le tour du lac Saint-Jean.

« Ce n’est pas normal, la quantité d’accidents mortels qu’on a ici », affirme Alexandre Pérusse, qui a vu sa fille Larissa mourir sous ses yeux en juin dernier.

Depuis décembre seulement, trois accidents mortels sont survenus à Alma, La Doré et Saint-Félicien, ce qui a fait réagir bon nombre de résidents du secteur sur les réseaux sociaux.

« Hèye ! vous n’êtes pas tannés ? Il faut faire quelque chose », lance M. Pérusse aux politiciens et aux fonctionnaires du ministère des Transports (MTQ).

Samedi vers 10 h, sur la route 169 à Saint-Félicien, un véhicule, pour une raison inconnue, a dévié de sa voie dans une courbe près du chemin du Lac pour percuter une voiture.

La violente collision a causé la mort de Dominic Dumais, 66 ans, d’Albanel au Saguenay–Lac-Saint-Jean. De plus, dimanche soir, une femme se trouvait toujours dans un état critique.

Véritable bataille

Le 22 juin dernier, la vie de la famille Pérusse a basculé quand le véhicule dans lequel se trouvaient le père, Alexandre, et ses trois enfants a été embouti sur la route 169 à l’intersection du rang 2 à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Photo fournie par Rachel Pérusse

L’impact a été fatal pour la jeune Larissa, assise sur la banquette arrière.

Depuis, le père et sa conjointe Rachel se sont promis de tout faire pour que ce genre de tragédie ne se reproduise plus.

« J’ai perdu énormément sur les routes et c’est ça qui me fait mal. Chaque fois qu’il y a une tragédie routière, je sais qu’il y a une autre famille quelque part qui souffre autant que moi », déplore l’homme.

La pression exercée par les parents a forcé le MTQ à diminuer la limite de vitesse à 70 km/h à l’endroit où l’accident s’est produit.

Bientôt Moins de surveillance

Mais la bataille est loin d’être gagnée. Selon le père de 41 ans, la Sûreté du Québec envisagerait de diminuer les effectifs au poste d’Alma.

« Présentement, un des seuls remparts qu’on a, c’est la présence policière, et on veut la baisser. Dans ce dossier, on veut des réponses », déclare-t-il.

La possibilité d’établir un carrefour giratoire est également dans les cartons. Une réponse est attendue du MTQ d’ici la fin décembre.

De plus, en janvier, une rencontre est aussi prévue avec le député de Lac-Saint-Jean et natif d’Alma, Éric Girard.

90 km/h en face d’une école

Des parents de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix qui craignent pour la sécurité de leurs enfants ont formé un comité afin de sensibiliser les politiciens sur les dangers que courent les élèves aux abords du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé.

Selon Alexandre Pérusse, l’école secondaire fréquentée par sa fille de 14 ans est possiblement une des plus dangereuses au Québec en raison de sa proximité avec la route 169.

« Vous ne croirez pas que la vitesse devant l’école secondaire est de 90 km/h et il y a une zone de dépassement », fait-il remarquer, stupéfait.

Malgré plusieurs démarches, aucune action n’a été prise, selon le père.

« Le directeur de l’école a signé des lettres de soutien. Il a peur pour son personnel et il a peur pour les étudiants. »

3 morts en peu de temps

29 juin: Larissa Pérusse est décédée à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix à l’angle de la route 169 et du 2e rang Ouest

5 décembre: Alma boulevard Maurice-Paradis

13 décembre: La Doré rang Saint-Paul (Route 167)

17 décembre: Saint-Félicien, route 169, près du chemin du Lac