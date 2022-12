Une fillette de six ans portée disparue à Gatineau

La police de Gatineau demande l'aide de la population afin de retrouver une petite fille de 6 ans portée disparue depuis dimanche après-midi dans le secteur de Hull.

Shanoukya Favreau Chapman a été vue pour la dernière fois vers 16 h 30, alors qu'elle est allée cogner chez ses amis vivant dans une résidence située sur la rue Jean-Dallaire dans le secteur de Hull.

«Elle devait retourner chez ses parents qui vivent sur la même rue, mais n'a pas été revue», a fait savoir le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) dimanche en début de soirée.

La fillette mesure 3 pieds 6 pouces et a les cheveux blonds et longs. Au moment de sa disparition, elle portait des vêtements d'hiver bleu marin et bleu ciel.

De nombreuses démarches sont en cours dans le secteur pour localiser la petite fille et tous les effectifs sont mobilisés, a fait savoir le SPVG.

La police demande également aux citoyens du secteur de faire le tour de leurs terrains pour vérifier si elle pourrait s'y trouver.

«Il est important de vérifier les cabanons s'ils sont débarrés au cas où elle s'y serait cachée pour se réchauffer. Le SPVG demande aussi aux citoyens d'allumer toutes leurs lumières extérieures pour s'assurer d'augmenter la visibilité dans le quartier.»

Les citoyens ayant de l'information permettant de localiser la petite Shanoukya sont priés de communiquer immédiatement avec le SPVG au 819 246-0222. En cas d'urgence, il faut composer le 911.