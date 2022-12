Y croyez-vous ?

Sous son équipement de gardien de but, Pelle Lindberg des Flyers (années 1980) endossait toujours le même t-shirt noir et il n’était même pas question de le laver. Le fétichisme doit être plus important que la propreté parce que, au tennis, même Serena Williams portait les mêmes bas tant qu’elle ne subissait pas la défaite dans un tournoi. J’ai lu que Sidney Crosby se couvre du même jock-strap depuis ses années dans le junior. Brendan Shanahan, lui, a passé toute sa carrière avec les mêmes épaulières. Aussi étrange que les pieuvres sur la glace à Detroit qui, depuis 1952, sont censées apporter la chance, la victoire.

Alors, croyez-vous que le chandail et les bas bleu poudre des Canadiens ont la poisse après trois défaites en trois matches ?

WAYNE ET SID

Les superstitions, les croyances et caprices chez les athlètes du hockey sont légendes comme chez les acteurs qui ne répondront jamais « merci » à quelqu’un qui vient de leur dire « merde » avant un spectacle.

Le meilleur joueur de l’histoire de la NHL, Wayne Grezky, était plein de scrupules. Il fallait absolument de la poudre de bébé sur la palette de hockey de Gretzky. Jamais il ne pouvait se faire couper les cheveux le jour d’un match. Dans la période de réchauffement d’une rencontre, volontairement il dirigeait son premier lancer à droite à côté du but pour éliminer un tir raté. Le 99, à l’entracte, buvait d’abord un Coke léger et un Gatorade, ensuite.

Pas que chez les anciens. Sidney Crosby, encore aujourd’hui, ne parlera jamais à sa mère le jour d’une joute. Une fois, il l’a fait et, en soirée, il s’est cassé des dents. S’il voyage en autobus le jour d’une rencontre, Crosby soulèvera toujours ses pieds du plancher si le véhicule passe sur une voie ferrée. Sid endosse le numéro 87 parce qu’il est né le 7 du 8 en 87. Le jour d’une rencontre, il mange toujours un sandwich à 17 heures précises.

Lorsqu’il est à la maison à Washington, Alex Ovechkin, le midi d’un match, se fera livrer à l’aréna l’assiette de pâtes et poulet aux quatre sauces de chez Mama Lucia. Un rituel obligatoire.

Chez les plus vieux, sachez que Glenn Hall se faisait vomir avant chaque rencontre.

SE JOUER DANS LA TÊTE

Un jour, parce qu’il avait mal à la gorge, on a conseillé à Phil Esposito de porter un col roulé pour le match en soirée. Espo a compté trois buts, et pour le reste de sa carrière il a joué avec un col roulé.

Chez les anciens Canadiens, on n’y échappe pas. Chris Chelios tenait mordicus à toujours être le dernier à enfiler son chandail dans le vestiaire. Avant les matches, Jeff Halpern, qui a déjà joué à Montréal, exigeait que ses patins soient au frigo avant les rencontres. Corey Perry, qui a passé une saison avec les Glorieux, devait toucher à toutes les portes entre le vestiaire et la patinoire. Le jour d’une partie, Stéphane Quintal cessait de parler à 13 h 30 et ne disait plus un seul mot tant que la rondelle n’était pas en jeu. Jocelyn Thibault se versait un verre d’eau sur la tête exactement six minutes avant chaque joute.

Ailleurs, le grand Joe Nieuwendyk a toujours mangé deux toasts au beurre d’arachide avant chaque match. Stan Mikita fumait une cigarette entre chaque période, et, en marchant vers le couloir menant à la glace, il devait lancer son mégot par-dessus son épaule gauche. Mark Scheifele est fou du jus de betterave, qu’il boit avant chaque partie. Raymond Bourque changeait de lacets de patin à tous les matches et portait une nouvelle paire de gants à chaque période.

À St-Louis, Ryan O’Reilly plonge dans un bain glacé avant toutes les joutes. Johnny Gaudreau, qui se dit chanceux d’être né un vendredi 13 en 93, adore manger des pâtes, mais sans sauce, sans beurre, sans fromage. Que des pâtes.

Alors, on fait quoi avec le bleu poudre à Montréal ?

De l’enclave