Comment forcer ma sœur à comprendre mon point de vue?

Rendu à 66 ans, je crois être parvenu à un âge assez respectable pour qu’on me fasse confiance et qu’on ne me traite plus comme un enfant. Malheureusement, ma sœur aînée qui est l’exécutrice testamentaire de notre mère se pense encore la meilleure pour mener ma vie, comme ma mère le faisait d’ailleurs jusqu’à son décès il y a cinq ans à 97 ans.

Né entre deux filles qui étaient les préférées de notre père, je n’ai malheureusement pas eu la chance de plaire autant à notre mère qui était l’équivalent d’un bloc de glace qui a toujours tout régenté dans la maisonnée. Notre père gagnait l’argent à la sueur de son front, mais ça a toujours été elle qui voyait comment on allait le dépenser.

Il faut dire que je n’ai pas été un enfant ni un adulte très sage. J’ai hérité du caractère rebelle de mon grand-père maternel, en plus de son penchant pour lever le coude plus souvent qu’à son tour. Il m’aura fallu faire une grosse faillite personnelle et rater deux mariages, avant de me ranger et d’entrer dans les AA à 61 ans, tout juste après la mort de notre mère. Cette femme sévère qui m’en a toujours voulu de ne pas l’écouter.

Mon problème, c’est que ma sœur aînée est devenue par testament, celle qui gère ma vie, puisque c’est elle qui est chargée de me remettre la part d’argent qui me revient une fois par année selon les volontés de notre mère. J’en ai assez d’être géré comme un enfant, maintenant que j’ai pris les moyens de régler mes problèmes d’alcool et autres. Qu’est-ce que je peux faire de plus pour qu’elle me fasse confiance et me donne, une fois pour toutes, la totalité de ce qui devrait me revenir ?

Anonyme

Votre sœur est responsable d’exécuter à la lettre le contenu du testament de votre mère. La seule façon de lui prouver votre bonne foi dans vos nouvelles résolutions est de continuer à les tenir mois après mois.