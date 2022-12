Dehors, les diplomates russes !

Il est impossible d’entretenir des relations politiques normales avec des criminels. Les dirigeants de la Russie doivent être à présent considérés comme des criminels.

La guerre en Ukraine n’est pas une guerre juste, mais une guerre d’annexion, justifiée par des théories fumeuses et de fausses menaces. Contrairement aux prétentions russes, l’Ukraine n’est pas entre les mains de nazis, les Ukrainiens ne sont pas des Russes et aucun pays ne menace l’intégrité territoriale de la Russie. Ces affabulations et l’attaque de l’Ukraine ne font pas pour autant des dirigeants russes des criminels de guerre.

Il y a aussi la manière. C’est ici que les crimes de guerre commencent.

Dans presque toutes les guerres, des unités armées, de part et d’autre, commettent des actes barbares qui tombent dans la catégorie des crimes de guerre.

Cependant, ces crimes n’engagent généralement pas la responsabilité des dirigeants des pays, mais plutôt celle de ceux qui les commettent et celle de leurs supérieurs immédiats.

Ordre de poutine

Malheureusement, Poutine et sa bande ont donné à l’armée russe l’ordre de perpétrer des crimes de guerre. D’ailleurs, Poutine s’en est même vanté, un verre de champagne à la main.

Il a tenté de les minimiser en évoquant les coupures d’eau que l’armée ukrainienne aurait imposées à une ville du sud de l’Ukraine sous occupation russe. C’est une double erreur.

D’une part, selon un principe de justice connu, les actes de barbarie de ses ennemis n’excusent pas les siens. Ensuite, c’est la Russie qui est l’agresseur, et les gestes extrêmes de l’armée ukrainienne peuvent être considérés comme des actions désespérées de légitime défense.

Poutine est incapable de gagner la guerre en Ukraine avec une armée conventionnelle. Il a donc décidé de s’attaquer directement à la population civile. Des gens sans armes, qui ne menacent pas directement les soldats russes.

Il a décidé, en plein hiver, de les priver d’eau courante et d’électricité. Il a décidé de détruire les bâtiments civils, comme les hôpitaux et les écoles.

Ces destructions ne font pas avancer l’armée russe. Au contraire, elles galvanisent la population ukrainienne.

Souhait en 2023

Les bombardements intentionnels de Poutine sur des cibles civiles ne sont pas des actes de guerre destinés à remporter des batailles. Ils ressemblent à des gestes de vengeance et de dépit. Ce sont des crimes de guerre. Cela transforme Poutine et son gouvernement en criminels de guerre.

Aucun gouvernement ne devrait plus entretenir de relations normales avec eux, parce qu’ils sont des criminels.

Le premier geste à poser consiste à réduire au minimum les relations diplomatiques avec la Russie.

Le Canada devrait donner l’exemple et exiger que le nombre de diplomates russes en poste au pays soit réduit au minimum, en attendant que le gouvernement de Poutine tombe.

Dehors les diplomates russes !

Offrons-nous ce cadeau en 2023.