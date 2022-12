«Doute raisonnable»: traumatisée, Alice doit résoudre d'autres crimes sexuels crapuleux

L’enquêtrice Alice Martin-Sommer (Julie Perreault) est de retour au boulot traumatisée, mais elle n’a pas le temps de se morfondre, une veuve de 75 ans venant d’être victime d’une agression sexuelle brutale débarque dans sa résidence.

Alice, qui continue dans ses temps libres de faire des vidéos coquines sur le site SOLOS Sexy Cam Girls, n’en mène pas large. On se souvient qu’à la fin de la première saison, elle avait commandé un véhicule, mais c’est l’ignoble Henri Nelson (Tobie Pelletier), un pédophile lié à l’hôtel Gaïa qui se trouvait derrière le volant, nous laissant croire au pire pour elle.

La deuxième saison s’ouvre non seulement sur le viol de Pierrette Granger (Louise Turcot) et le vol du contenu de son coffre-fort, mais aussi sur le drame qui se joue entre Alice et Nelson. Plusieurs coups de feu retentissent et Alice est touchée à la jambe, ce qui explique en partie pourquoi elle s’est absentée pendant plusieurs semaines du Groupe d'investigation sur les crimes à caractère sexuel (GICCS). On l’avait aussi suspendue pour plusieurs manquements à l’éthique.

Joël Lemay / Agence QMI

Son coéquipier Fred (Marc-André Grondin) est mêlé à cette histoire parce qu’il avait prêté une arme à Alice, craignant justement qu’on s’en prenne à elle. Leur collègue Lucie (Kathleen Fortin) sait maintenant qu’Alice et Fred sont liés par un gros secret, et Fred continue en parallèle à s’intéresser à ce qu’Alice tente désespérément de cacher, soit ses activités de «camgirl».

Toutes les émotions fortes vécues par Alice au cours des derniers mois font remonter à la surface de vieux traumatismes, l’enquêtrice ayant été victime d’un viol collectif à l’adolescence. Elle est constamment habitée par des retours en arrière et on sent qu’elle peut perdre pied à tout moment.

Joël Lemay / Agence QMI

Alice prend donc les commandes de l’enquête sur l’agression sexuelle de Pierrette Granger. Le violeur a inséré l’alliance de la femme dans son vagin, un geste macabre qui pourrait cacher son réel motif. L’homme de ménage de la septuagénaire, Mathieu (Jacques Lussier), qui se prépare à convoler en justes noces avec son conjoint et qui consomme des médicaments comme d’autres gobent des bonbons, est dans la ligne de mire de l’escouade, de même que le neveu de Mme Granger, André Gaudreault (Roc Lafortune).

Joël Lemay / Agence QMI

Un soir qu’elle se transforme à nouveau en «camgirl», Alice voit une fillette passer derrière l’un de ses clients (Jean L’Italien), un prof de philo à l’université qu’elle suspecte immédiatement d’être pédophile. Il n’en faut pas plus pour qu’elle mène sa propre enquête.

On nous promet aussi plusieurs autres cas, dont certains s’étireront sur un seul épisode. Il y aura notamment un mineur qui affirme avoir été agressé pendant des années par un homme de 20 ans son aîné, un cas d’agression sexuelle dans le milieu du burlesque et l’équipe cherchera aussi à connaître l’origine de deux films «troublants» disponibles sur le dark web.

Joël Lemay / Agence QMI

Des changements au sein de l’équipe

Deux nouveaux policiers se joignent au GICCS, ce qui change la dynamique de groupe. Il y a d’abord le commandant Dorcely (Benz Antoine), un bourru peu commode, ainsi que Charline (Gabrielle Poulin. B), qui a été transférée avec Dorcely. Donc exit David Boutin, Nadia Essadiqi (la comédienne et chanteuse avait partagé sur Instagram, en janvier dernier, une photo d’elle en uniforme avec les lettres ACAB, qui signifient «All Cops Are Bastards») et Charli Arcouette. Dans le scénario, on justifie ces changements en disant que Jo (Arcouette) est partie en retrait préventif et qu’Abigaëlle (Essadiqi) a été transférée au crime organisé.

Joël Lemay / Agence QMI

C’est aussi une toute nouvelle équipe créative qui a repris «Doute raisonnable», série imaginée par Fabienne Larouche. Ainsi, les auteurs Pierre-Marc Drouin et Annabelle Poisson – qui ont commencé à former un couple pendant l’écriture, a révélé Mme Larouche – ont remplacé Danielle Dansereau aux textes et Jean-Philippe Duval a pris la relève de Claude Desrosiers à la réalisation.