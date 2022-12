Éducation: mission impossible?

Alors que le congé du temps des fêtes approche à grands pas, nous devrions profiter de cette période de repos pour réfléchir à l’importance que nous accordons à l’éducation au Québec et à la position quasi-impossible dans laquelle nos écoles sont placées.

Les graves lacunes en français qui font les manchettes depuis quelques semaines sont un enjeu majeur et plusieurs ont jeté le blâme sur nos écoles. Or, le problème ne se situe dans les écoles mais plutôt dans le système scolaire.

Plusieurs enseignants, moi le premier, pensent que nous devrions avoir le droit de pénaliser les élèves lorsqu’ils commettent des fautes dans tous leurs travaux au lieu d’uniquement lors de productions écrites en français. Malheureusement, les écoles et plus spécifiquement les centres de services scolaires ont des cibles statistiques de réussite et de diplomation imposées par le ministère qu’ils se doivent d’atteindre.

Le personnel enseignant se retrouve donc pris entre l’arbre et l’écorce. Si nous commençons à pénaliser les élèves pour la qualité de la langue, les taux de réussite diminueront et les taux de diplomation aussi. Il serait naïf de croire que le ministère de l’Éducation fermerait les yeux sur une telle situation.

Pris entre l’arbre et l’écorce

Nous souhaitons que l’école soit plus exigeante envers nos jeunes pour qu’ils soient mieux préparés à affronter le monde adulte qui les attend, mais nous reprochons trop souvent aux écoles de ne pas être assez «divertissantes».

Nous prétendons vouloir un système d’éducation plus rigoureux et de meilleurs rendements scolaires, mais nous abaissons continuellement nos standards pour ne pas causer d’anxiété et froisser la précieuse «estime de soi» des élèves.

Nous exigeons des écoles un meilleur encadrement disciplinaire, mais les écoles doivent composer avec des parents qui contestent chaque action et mesure entreprise auprès de leur enfant. Trop souvent, les écoles et le personnel doivent «acheter la paix», au détriment du climat scolaire et du bien-être de la majorité.

À l’approche du congé des fêtes, plusieurs écoles et enseignants doivent composer avec des requêtes de parents qui partent en voyage (parfois sans même en aviser l’école) une semaine ou deux avant la fin des classes, trop souvent par simple intérêt monétaire.

Certains diront que la dernière semaine avant Noël n’est composée que de travail occupationnel et de films. Or, une fois de plus, les enseignants sont placés dans une position impossible. S’ils choisissent de faire des évaluations, ils se feront reprocher de ruiner les plans de vacances de certains. S’ils n’en font pas, ils se feront reprocher de ne «rien faire» lors de la dernière semaine. Comment peut-on espérer s’y retrouver?

Une vision collective

Réussir à satisfaire les exigences de tous et chacun relève de l’impossible. Malgré cela, nos écoles tentent de leur mieux d’y arriver d’année en année.

Notre discours concernant l’éducation ne concorde malheureusement pas avec nos gestes. L’école doit être vue comme un bien collectif et non individuel.

Comme plusieurs le réclament, je crois que de grands états généraux s’imposent afin de revoir complètement les rouages de notre système scolaire, mais il faudra aussi revoir notre vision collective de l’éducation.

Espérons que 2023 apportera un vent de bonne volonté de la part des décideurs et un début de réflexion globale à ce sujet.

Profitons de cette période de repos pour amorcer une réflexion sur le système scolaire que nous désirons et souhaitons que 2023 passe à l’histoire comme l’année où nous avons réinventé l’école québécoise.

D’ici là, je vous souhaite à tous : personnel scolaire, enseignants, parents et élèves un joyeux temps des fêtes.

Photo d’archives, Martin Alarie

Simon Landry, Enseignant de la région métropolitaine