Électricité: Québec veut accélérer et augmenter l’apport de l’éolien pour répondre à la demande croissante

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, demande à Hydro-Québec d’augmenter, et ce, plus rapidement, l’apport de l’éolien d’ici 2030 afin de faire face à la demande croissante en électricité.

La société d’État devait lancer au plus tard le 31 décembre des appels d’offres pour des blocs de 1000 mégawatts d’énergie éolienne et pour des blocs de 1300 mégawatts d’énergie renouvelable. Toutefois, dans un communiqué, lundi, le ministre a annoncé que ces appels d’offres seraient reportés et que dans leurs nouvelles versions ils répondront plus adéquatement à la situation à laquelle le Québec fait face.

«Hydro-Québec lancera un processus d'approvisionnement au cours des mois à venir et offrira à l'industrie éolienne des volumes supérieurs à ceux prévus initialement dans les deux blocs reportés», indique le communiqué du ministre.

Il y est en outre mentionné que «le ministre demande à la société d'État de mettre rapidement en œuvre une stratégie d'approvisionnement qui permettra, à l'horizon 2030, le développement optimal des approvisionnements éoliens, en coopération avec l'industrie».

Selon le ministre Fitzgibbon, «il faut mieux identifier les zones où l'on peut implanter rapidement des éoliennes. Une meilleure prévisibilité est essentielle pour que l'industrie éolienne privée puisse pleinement contribuer à combler nos besoins accrus en énergie renouvelable. On veut plus d'éoliennes et plus d'énergie, et ce, plus rapidement, pour réaliser nos initiatives de décarbonation et nos projets économiques.»

Dans son plus récent plan d’approvisionnement déposé le mois dernier, Hydro-Québec prévoit d’ici 2032 une progression de la demande en énergie de près de 25 térawattheures, soit une croissance de 14 %.

«Cette hausse est notamment attribuable à la transition énergétique», avait aussi souligné Hydro-Québec en rendant public le 3 novembre son Plan d’approvisionnement 2023-2032 qu’elle a déposé auprès de la Régie de l’énergie.

Commentant l’annonce du ministre, lundi, la société d’État a dit qu’elle l’accueillait favorablement.

«Les quantités d’énergie prévues dans ces [nouveaux] appels [d’offres] seront entièrement comblées par un nouveau mécanisme, qui visera le développement de plus de 4000 mégawatts d’énergie éolienne dans des zones favorables», a précisé Hydro-Québec dans un communiqué distinct, en ajoutant que «la production d’électricité accrue au cours des prochaines années «passera en très grande partie par une hausse de la production éolienne».

Allant dans le même sens que le ministre, Hydro a ajouté que «cette réalité met en évidence la nécessité de coordonner l’implantation des prochains parcs éoliens dans des zones où il sera possible de les raccorder au réseau de transport d’Hydro-Québec plus rapidement et à des coûts raisonnables».