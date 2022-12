[EN VIDÉO] Côte-de-Beaupré: un entraîneur saute sur la glace pour plaquer un joueur

Un match de hockey M15B, hier à Beaupré, a donné lieu à un geste disgracieux alors qu’un entraîneur a quitté son banc durant le match pour plaquer sur la glace le joueur adverse.

Le match qui opposait les Boucs de Québec et les Aigles de Côte-de-Beaupré impliquait des jeunes de 13-14 de niveau bantam.

Capture d'écran tirée de la caméra du service Live Barn

L’altercation a été filmée par une caméra du service LiveBarn qui diffuse sur internet les matchs de hockey de ses abonnés.

Les images montrent un joueur des Boucs sur la glace, mais pas le geste qui l’a amené à tomber.

Capture d'écran tirée de la caméra du service Live Barn

C’est alors que l’entraîneur des Boucs de Québec se rué sur la glace pour plaquer le joueur de l’équipe adverse à la manière d’un joueur de football.

Le joueur plaqué se relève toutefois rapidement et ne semble pas avoir été blessé.

Capture d'écran tirée de la caméra du service Live Barn

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir sur les lieux, mais le corps de police refuse pour le moment de faire toute déclaration.

Sanction

À l’association Hockey Québec-Centre, qui chapeaute les deux organisations concernées, c’est la stupeur.

«C’est une très grande et très mauvaise surprise. Nous n’avions jamais rien entendu contre lui et ça fait environ 10 ans qu’il s’implique», a déclaré Daniel Lirette, directeur général de l’association.

«En tant qu’association, nous l’avons suspendu sur-le-champ jusqu’à la fin de l’année avec révision du dossier pour les prochaines saisons s’il y a lieu», a ajouté M. Lirette.

Conseil de discipline

La Ligue QBC dans laquelle évoluent les équipes de l’association Québec-Centre a automatiquement suspendu l’entraîneur pour cinq matchs en vertu de la pénalité que lui a attribuée l’arbitre du match.

«En raison de ce code de pénalité, l’entraîneur devra aussi passer devant le comité de discipline», a expliqué Daniel Normand, préfet de discipline de la Ligue QBC.

La sanction finale de la ligue sera importante puisqu’elle s’étendra à tout le hockey fédéré.

«Je n’avais jamais eu de cas avec lui avant. C’est rarissime les cas avec les entraîneurs, mais je n’en ai jamais eu un comme ça», a ajouté M. Normand.

Réaction

Par l’intermédiaire de sa directrice des communications, Marie-Joël Desaulniers, Hockey Québec s’est dite très préoccupée par la situation.

«La fédération dénonce tout geste disgracieux et violent commis dans le cadre d’une activité hockey. Ce ne sont pas des gestes et valeurs que nous souhaitons transmettre à nos jeunes. Le hockey est un sport inclusif prônant, entre autres, les valeurs de camaraderie et de respect ou tous peuvent s’épanouir et s’accomplir sainement», a-t-elle indiqué.

Plus de détails à venir...