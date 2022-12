Grandir avec les gars de chantier

Julie et Emmanuelle Rainville ont toujours vécu hors du cadre, à fréquenter l’inattendu, l’inhabituel, voire l’exception.

Les deux sœurs sont coprésidentes d’une entreprise familiale dans le secteur de la construction ; déjà là, c’est rare.

Elles sont aussi mamans de quatre enfants chacune et Emmanuelle est déjà six fois grand-mère à 46 ans. Elles ont été élevées par leur père après la séparation de leurs parents. Puis, elles ont grandi entourées de maçons. Leur père les recrutait en Gaspésie, car il en manquait en Montérégie. Puisqu’il fallait les loger, il les hébergeait à la maison. Il a même accueilli d’anciens prisonniers à sa table.

« Plein d’hommes vivaient chez nous, c’était complètement atypique, mais nous n’avons manqué de rien », raconte Emmanuelle au sujet de cette enfance un peu surréaliste.

« D’avoir grandi dans un milieu aussi marginal nous amène à voir qu’il y a de la place pour tout le monde, qu’importe les différences », renchérit Julie.

Complices depuis l’enfance

Déjà, petites, les deux sœurs s’appuyaient l’une sur l’autre, alors que leurs parents étaient très sollicités par les besoins de leur frère handicapé. À la fin de l’adolescence, elles ont pris des chemins différents ; Julie a étudié en sociologie et Emmanuelle a vécu à fond la famille, étant déjà mère de trois enfants à 21 ans. Quand elle a eu envie de retourner sur les bancs d’école, son père lui a plutôt proposé de s’occuper des achats chez Fraco, une autre entreprise dont il était actionnaire et qui est spécialisée dans les plateformes élévatrices pour les chantiers de construction.

« Quand je suis entrée, j’ai eu un coup de foudre. Un conflit de travail est arrivé peu après. Aux ressources humaines, je ne reconnaissais pas la culture de mon père, alors je me suis investie de ce côté pour implanter une gestion participative », se rappelle Emmanuelle.

Julie s’était dit qu’elle se tiendrait loin de la construction. Elle rêvait de missions humanitaires, mais en devenant mère pendant qu’elle étudiait au baccalauréat, la réalité l’a rattrapée. Il y a eu l’occasion de travailler chez Fraco, mais surtout l’envie de retrouver sa coéquipière de toujours.

« Ça m’a pris des mois avant de trouver ma place en gestion de projet », se souvient-elle, heureuse d’avoir découvert que la complicité avec sa sœur pouvait se prolonger dans le travail.

Il y a six ans, Julie et Emmanuelle sont devenues coprésidentes. Leur père craignait l’idée, ayant vu des échecs là où deux successeurs avaient été nommés. Mais puisque c’était la décision des deux sœurs, puisqu’elles étaient si habituées à collaborer, l’ouverture s’est créée.

Gérer les montagnes russes

« On avait envie de partager la gestion, de se soutenir et en même temps, de ne jamais vivre la solitude », raconte Emmanuelle.

Être deux les aide à traverser les cycles vertigineux de leur entreprise, qui dans son marché niche, oscille entre croissance fulgurante et baisses draconiennes.

« On navigue à travers des tempêtes, mais comme on est le seul manufacturier nord-américain à fabriquer ce type de plateformes, ça nous aide », dit Julie, en précisant que 85 % du marché de Fraco est aux États-Unis.

Ce n’est pas toujours facile d’y être en tant que femme, d’ailleurs. Le machisme, les avances non désirées, il y en a beaucoup. Et l’exclusion du boys club, c’est une réalité dans leur milieu.

« La pêche en pourvoirie avec les clients, on ne peut pas. Et je me fais piquer des contrats par des concurrents qui offrent ça. Ce serait l’fun qu’il y ait plus d’égalité », marque Julie, tout en considérant sa chance de vivre au Québec, où présider une entreprise de construction est possible pour des femmes.

Avec les employés de Fraco, Julie et Emmanuelle se sentent dans un environnement égalitaire. Et comme leur père, elles ouvrent la porte à l’amitié avec les coéquipiers.

Fraco

Année de fondation: 1993

1993 Fondateurs: Armand Rainville, Claudette L’Heureux

Armand Rainville, Claudette L’Heureux Lieu du siège social: Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu Secteur d’activité: Construction, manufacturier

Construction, manufacturier Nombre d’employés: 186

Profil de Julie et Emmanuelle Rainville