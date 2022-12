Hockey Canada: au moins cinq joueurs pourraient faire face à des accusations

De nouveaux documents de cour concernant l’enquête policière sur le viol collectif allégué commis par des membres d’Équipe Canada junior 2018 dans une chambre d’hôtel de London, en Ontario, révèlent pourquoi les enquêteurs pensent déposer des accusations contre cinq patineurs.

Dimanche, le quotidien «Globe and Mail» a révélé le contenu de ces documents, qui incluent des transcriptions d’interrogatoires et des demandes de mandats de perquisition.

Les informations se retrouvant dans ceux-ci révèlent notamment le déroulement de la soirée de la victime alléguée, identifiée comme «E.M.».

On apprend qu’un homme, appelé «joueur 1» dans la documentation, aurait emmené E.M. dans sa chambre d’hôtel après l’avoir rencontrée dans un bar, et ce, après un événement organisé par Hockey Canada en juin 2018.

Après une relation sexuelle consentante, l'individu en question aurait envoyé des messages textes à d’autres joueurs pour qu’ils viennent le rejoindre dans la chambre. Il aurait identifié la femme comme étant une «aguicheuse».

E.M. a raconté être sortie de la salle de bain et qu’elle a fait face à sept ou huit hommes. Les actes sexuels qui se seraient ensuite déroulés ont été caviardés des documents, mais la victime alléguée a affirmé s’être opposée verbalement en disant «non» à de nombreuses reprises.

«E.M. estime que le mot "objet" décrivait bien comment elle s’est sentie cette nuit-là», a écrit le sergent de la police de London David Youman dans la requête déposée en cour.

Des vidéos

De plus, il a été possible d’apprendre que «joueur 1» aurait fait deux vidéos d'E.M. après les faits reprochés. Dans la chambre hôtel, il l’aurait filmée en lui demandant si elle allait bien. La femme a indiqué à la police qu’elle croyait avoir été filmée en fin de soirée et qu’elle n’en avait pas de souvenir.

«Les deux vidéos faits par le joueur 1 auraient été créés selon E.M. pour éviter qu’elle ne se rende à la police, a affirmé le sergent Younan. Le joueur 1 lui a même demandé si elle voulait aller voir les policiers... et lui a demandé de régler le tout avec la police.»

C’est par ailleurs la mère d'E.M. qui a appelé les autorités le lendemain du viol collectif présumé. Elle aurait trouvé son enfant dans la douche «assise, serrant ses genoux et se balançant d'avant en arrière». Son mari aurait quant à lui contacté Hockey Canada et parlé avec quelqu’un de l’organisation dont l’identité a été supprimée des documents. L’homme aurait fourni une photo du joueur 1 à l’individu travaillant pour la fédération.

Pour le moment, aucune accusation n’a encore été déposée et les allégations n’ont pas été débattues en cour. La police de London avait fermé le dossier en 2018 pour la rouvrir en 2022, après que l’histoire eut fait scandale. Rappelons que Hockey Canada a fait usage d’un fonds pour régler la poursuite déposée par E.M. qui alléguait avoir été agressée sexuellement par huit joueurs d’Équipe Canada junior 2018.