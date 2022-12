Jean Lapointe... la fin d’une époque

Elles étaient riches en émotions, les funérailles privées de Jean Lapointe, samedi matin. Impossible de garder les yeux secs alors que ses enfants et ses amis lui ont rendu hommage, évoquant ses bons et ses mauvais coups.

Au-delà de la disparition de Jean Lapointe, c’est aussi la fin d’une époque qui m’a fait monter les larmes aux yeux.

JE ME SOUVIENS

J’ai été touchée par le témoignage de Marie-Josée, une des filles de Jean Lapointe, qui a raconté les dessous d’une histoire de réconciliation familiale plus émouvante que bien des téléséries.

J’étais contente d’entendre Francois Legault citer la fameuse scène de la série

Duplessis dans laquelle Jean Lapointe prenait avec ferveur la défense des Québécois (surtout que Jean Chrétien était assis quelques mètres devant le premier ministre).

J’ai été émue par les mots justes de Jean-Marie Lapointe, qui a raconté à quel point la vulnérabilité de son père a été un exemple.

Une fois n’est pas coutume : j’ai même aimé le discours du prêtre ! Ça prenait bien Jean Lapointe pour me faire apprécier la parole d’un homme d’Église.

Le comédien Benoît Brière a livré un texte d’une telle intelligence que je me suis dit qu’il devrait plus souvent prendre la plume.

Il est venu raconter que quand il était tout petit, ses parents l’emmenaient voir des spectacles d’artistes québécois de tous les horizons, dont Jean Lapointe.

Pour parler un vocabulaire que Jean Lapointe comprendrait, Brière a dit qu’il fallait « consommer » de la culture pour créer « une dépendance ».

Cette formulation m’a profondément interpellée.

Que faisons-nous, aujourd’hui, pour rendre nos propres enfants « accros » à la culture québécoise ? Les exposons-nous suffisamment à nos films, nos chansons, nos tableaux, nos artistes ?

Benoît Brière s’est aussi imaginé, dans son texte si finement écrit, quel comité d’accueil accueillerait Jean Lapointe au paradis : Michèle Tisseyre, Jérôme Lemay, Olivier Guimond, Félix Leclerc, La Poune, etc.

J’entendais Benoît Brière égrener cette liste et je me suis demandé combien de ces noms résonnaient pour les plus jeunes.

J’étais assise sur un banc de l’église à côté de mon ami Jean-Pierre Ferland. Et je me suis demandé combien de « moins de 20 ans » connaissent aujourd’hui l’œuvre du « Petit Roi »...

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Anne-Élizabeth Lapointe a bouleversé toute l’assistance en chantant a cappella La complainte à mon frère, que Jean Lapointe chantait dans Les ordres de Michel Brault.

Impossible de ne pas ressentir de frissons en entendant la finale « Repousser les faux maîtres, voilà la liberté ! / Combattre les faux maîtres, voilà l’éternité ! ».

Et je me demande bien pourquoi la jeune reporter de Radio-Canada qui couvrait les funérailles a simplement dit : « Cette chanson, Jean Lapointe l’avait lui-même chantée dans un de ses rôles au cinéma ».

Un de ses rôles au cinéma ???

Ce n’est quand même pas une ritournelle insignifiante qu’il a chantée dans un film oublié !

C’est un chant de liberté, de rébellion qu’il a entonné derrière les barreaux de sa cellule, dans son rôle de Clermont Boudreau, un « Canadien français » emprisonné, dans un film majeur de notre cinématographie portant sur l’arrestation arbitraire de centaines de citoyens innocents, en octobre 1970 !

Un peu de rappel historique, bordel !

Si même le diffuseur national ne fait pas son devoir de mémoire, qui le fera ?