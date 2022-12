La policière du SPVQ Isabelle Morin coupable de conduite dangereuse causant la mort

La policière du SPVQ Isabelle Morin a été reconnue coupable lundi à l’issue de son deuxième procès pour conduite dangereuse causant la mort.

La policière Morin, âgée de 51 ans, avait été acquittée à l’issue du premier procès en 2018.

L’accusée était présente au palais de justice de Québec lundi pour la décision rendue par le juge Frank D’amours.

Rappel des événements

Rappelons que le 10 septembre 2015, la victime, Jessy Drolet, a perdu la vie sur l’autoroute Laurentienne alors qu’il pilotait sa moto.

Des travaux de pavage sur l’autoroute réduisaient les voies et forçaient la circulation à contresens, les voies étant séparées par des balises coniques orange. Alors que la victime circulait en direction sud, une voiture du SPVQ conduite par l’agente Isabelle Morin fait un demi-tour entre les cônes pour repartir en direction nord et atteindre la sortie Georges-Muir. La policière et son partenaire tentaient de rejoindre le poste de la Haute-Saint-Charles, aucune urgence ne menant à la manœuvre. Les gyrophares avaient malgré tout été activés.

Jessy Drolet a bien tenté un «freinage d’urgence» comme l’a démontré l’enquête, mais n’a jamais pu éviter l’impact avec l’autopatrouille en glissant au sol. Le motocycliste de 38 ans est mort sur le coup.

Jugement en première instance

Il s’agissait d’un deuxième procès pour la policière dans ce dossier après que la Cour d’appel ait cassé le verdict d’acquittement initialement prononcé par le juge Pierre Rousseau en octobre 2018. Isabelle Morin était là aussi accusée de conduite dangereuse causant la mort.

Le magistrat avait établi que la policière avait la «visibilité globale nécessaire» pour effectuer la manœuvre de virage à gauche qui aura ultimement été fatale à Jessy Drolet. Le juge Rousseau avait qualifié la décision de la policière «d’inusité et inhabituelle, mais pas illégale».

«La conduite de l’accusé ne constitue pas une conduite dangereuse et cette conduite n’est pas celle d’un esprit blâmable», avait-il conclu, parlant d’un malheureux accident et déplorant le travail des reconstitutionnistes de la poursuite fait «en vase clos».

La couronne avait rapidement porté la cause en appel, estimant que le juge de première instance avait erré sur plusieurs points de droit. La Cour d’appel a cassé le verdict en mars 2021, ordonnant un nouveau procès en raison de deux erreurs de droit, soit l’importance trop grande accordée par le juge aux conditions de l’accident, notamment la vitesse de la victime, ainsi que la décision de juger légale la manœuvre de la policière.

Une affaire qui dure depuis 2015

10 septembre 2015

L’accident survenu dans une zone de travaux sur l’autoroute Laurentienne coute la vie à Jessy Drolet, 38 ans

12 avril 2016

Isabelle Morin, policière au SPVQ, est accusée de conduite dangereuse causant la mort

14 mai 2018

Ouverture du premier procès

30 octobre 2018

L’acquittement d’Isabelle Morin est prononcé par le juge Pierre Rousseau

21 novembre 2018

La couronne porte le verdict en appel

13 mars 2021

La Cour d’appel ordonne un nouveau procès

14 mars 2022

Ouverture du deuxième procès

19 décembre 2022

Le juge Frank D’amours déclare Isabelle Morin coupable de conduite dangereuse causant la mort