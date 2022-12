La Russie ne «volera» pas Noël, assure le maire de Kyïv en inaugurant un arbre festif

Des responsables de la capitale ukrainienne ont illuminé lundi un sapin dans le centre de la ville, assurant qu'ils ne laisseraient pas la Russie «voler» ce Noël aux enfants ukrainiens.

La journée a débuté par une série d'attaques sur un ensemble d'infrastructures critiques de Kyïv. Mais en fin de journée, un arbre artificiel de 12 mètres de haut a été installé dans le centre de la capitale, décoré symboliquement avec des colombes de la Paix.

Quelques dizaines de résidents ont bravé le froid glacial pour admirer l'arbre - qui jouxte la Cathédrale Sainte-Sophie de Kyïv et ses célèbres dômes en or - et prendre des selfies.

Parmi eux, la voyagiste Natalya. Elle se réjouit auprès de l'AFP: l'arbre «apporte une ambiance festive dans une période aussi difficile».

«C'est un élément si emblématique de nos fêtes de fin d'année», ajoute-t-elle, désignant l'arbre illuminé par une constellation de points bleus et jaunes, couleurs du drapeau ukrainien.

Au sommet se trouvent les armoiries du pays, qui représentent un trident d'or.

«Les Russes essaient de priver nos citoyens d'une vie normale, mais nous ne leur laisserons pas voler les plus grandes fêtes - le Nouvel An et Noël - de nos enfants», a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko, lors de l'inauguration de l'arbre.

«Sapin de l'invincibilité»

Selon la tradition orthodoxe, les Ukrainiens célèbrent Noël le 7 janvier, mais des sondages font état d'un nombre croissant de personnes préférant avancer la date au 25 décembre, en ligne avec les autres églises.

Un sondage Interfax-Ukraine montre que le soutien pour ce changement est passé de 26% en 2021 à 44% en 2022.

La mairie de Kyïv avait dans un premier temps hésité à installer cet arbre, a confié le maire, se référant aux attaques des forces russes qui ont provoqué coupures de courant et épuisé le réseau électrique ukrainien.

Conséquence, des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité en plein hiver.

Dans ce contexte, la ville s'est adaptée. Les lumières féeriques de l'arbre sont donc alimentées par un générateur diesel, et les décorations des années précédentes sont réutilisées.

«Nous l'avons appelé +l'arbre de Noël de l'invincibilité ukrainienne+», a déclaré M. Klitschko, soulignant que tout était fait «pour que les enfants passent des vacances malgré les moments difficiles».

Mais il est difficile de faire fi du conflit et de se mettre dans l'esprit de Noël.

«Il n'y a pas d'ambiance festive particulière», lâche à l'AFP Tetyana Prykhodko, comptable.

Elle vient de déménager de Kherson, une ville du sud de l'Ukraine occupée pendant des mois par les forces russes.

«J'espère juste que, finalement, tout va se terminer, et que la paix va arriver. Nous l'attendons tous», dit-elle.