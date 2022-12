Le nombre de postes vacants diminue, mais frôle toujours le million

Le nombre de postes à vacants a atteint 959 600 au troisième trimestre de 2022 au Canada, en baisse de 3.3 % par rapport au sommet atteint au deuxième trimestre (992 200), selon les données de Statistique Canada publiées lundi.

• À lire aussi: Autre hausse de taux, avec une récession en vue au Québec

• À lire aussi: Le taux de chômage atteint un nouveau creux record au Québec

Le nombre de postes vacants au troisième trimestre est demeuré élevé par rapport au troisième trimestre de 2021 (en hausse de 8,3 %) et encore plus par rapport au premier trimestre de 2020 (+72,7 %).

Le taux de postes vacants s'est établi à 5,4 % au troisième trimestre de 2022, en baisse par rapport à 5,7 % établi au trimestre précédent. «Cela dit, il a augmenté par rapport à son niveau du premier trimestre de 2020 (3,3 %), soit au début de la pandémie de COVID-19», a noté Statistique Canada.

Le nombre de postes vacants a diminué dans les services professionnels, scientifiques et techniques (-15,4 %) par rapport au deuxième trimestre de l’année pour atteindre 63 100, il s'agit de la première baisse observée dans le secteur depuis le quatrième trimestre de 2020.

Le nombre de postes vacants dans les services d’hébergement et de la restauration a diminué de 6,5 % (-9700), notamment en raison des emplois saisonniers.

Dans le secteur des soins de santé et l’assistance sociale, le nombre de postes à pourvoir a augmenté de 9,5 % (+13 000) pour atteindre «un sommet historique» de 150 100 postes vacants au troisième trimestre 2022.

Dans le secteur de la construction, le nombre de postes vacants est pratiquement demeuré inchangé d’un trimestre à l’autre (81 100).

Au troisième trimestre de 2022, on comptait en moyenne 1,1 chômeur pour chaque poste vacant au Canada, un ratio semblable au creux record enregistré au deuxième trimestre. À titre de comparaison, au premier trimestre de 2020, le Canada comptait en moyenne 2,3 chômeurs pour chaque poste vacant.

Le Québec affiche le taux le plus élevé au pays depuis 2019

Au troisième trimestre de 2022, le nombre de postes vacants a diminué au Québec (-6,7 % pour s'établir à 232 400), en Colombie-Britannique (-4,7 %; 155 400) et en Ontario (-3,6 %; 364 000). Parallèlement, le nombre de postes vacants a augmenté au Manitoba (+10,7 %; 32 400) et en Saskatchewan (+7,5 %; 24 300), tandis qu'il était relativement stable dans les autres provinces.

Les régions économiques qui ont enregistré une forte baisse proportionnelle du nombre de postes vacants sont Lanaudière (-25,1 % pour s'établir à 8200), l'Outaouais (-16,3 %; 6900) et Chaudière-Appalaches (-12,3 %; 11 800), au Québec, et Stratford–Bruce Peninsula (-14,7 %; 8000), en Ontario.

La Colombie-Britannique (6,2 %) et le Québec (5,8 %) ont continué d'afficher les taux de postes vacants les plus élevés parmi toutes les provinces au cours de ce troisième trimestre, comme c'est le cas depuis le deuxième trimestre de 2019.

Terre-Neuve-et-Labrador (3,8 %) est la province qui a enregistré le taux de postes vacants le plus bas au pays.

Le Québec (0,8) et la Colombie-Britannique (0,9) ont également continué d'afficher les ratios chômeurs-postes vacants les plus faibles de toutes les provinces, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador (3,2) a continué d'afficher le ratio le plus élevé.