Le spleen du temps des Fêtes

J’ai aimé tous les Noëls de mon enfance. Mes parents n’étaient pas riches, mais il y avait de la magie dans la maison parce que ma mère aimait cuisiner comme dans le bon vieux temps et que mon père se serrait la ceinture pour nous offrir, à chacun de ses six enfants, au moins une chose qui faisait partie de notre liste au père Noël. Je garde de cette époque bénie le meilleur des souvenirs.

Je n’ai jamais pu reproduire cette atmosphère dans ma vie d’adulte, car je n’ai pas eu d’enfants et mon conjoint a toujours été du type solitaire plutôt que grégaire. Il n’a jamais aimé les affaires de famille, pas plus dans la sienne que dans la mienne. Et comme mes frères et sœurs ont chacun de leur côté une famille, c’est entre eux qu’ils se voient. À peine nous voyons-nous pour prendre un verre au jour de l’An.

Quand je vois poindre le milieu de décembre, une masse s’installe dans ma poitrine et je deviens triste à mourir. Comme mon homme refuse de changer quoi que ce soit à notre routine, je suis obligée de faire comme si j’aimais ça, et ça me rend encore plus triste. Une chance qu’il y a encore la messe de minuit pour me divertir.

Anonyme au cœur lourd

Comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même et que changer des choses dans sa vie, c’est possible à tout âge, pourquoi ne prendriez-vous pas l’initiative d’organiser un Noël différent cette année ? Et cela, en dépit de la volonté de votre conjoint qui vous doit bien ça depuis le temps que vous vous pliez à ses désirs à lui ?