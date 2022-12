L’ensemble des remontées passées sous la loupe à Stoneham

Après le Mont Sainte-Anne, c'est au tour de la station de ski Stoneham de recevoir la visite des inspecteurs de la Régie du bâtiment, qui est elle aussi exploitée par le groupe RCR.

Vendredi, la Régie a ordonné la fermeture de toutes les remontées mécaniques au MSA, à l'exception de deux pentes-écoles. La station est fermée depuis l'accident du 10 décembre, lorsqu'une télécabine est tombée.

Même s'il reconnait qu'une décision comme celle qui a touché le Mont-Sainte-Anne pourrait être «assez dramatique»,le maire de Stoneham-et-Tewkesbury demeure confiant.

«Le son de cloche au niveau des opérations chez RCR des gens avec qui j’ai discuté vendredi dernier est positif. Ces gens-là sont confiants de l’entretien qu’ils font au niveau des installations. Jusqu’à preuve du contraire, je pense que c’est une inspection qui devait se faire dans le contexte actuel, mais qui devrait être en mesure de démontrer qu’ils ont fait ce qu’il fallait, d’après ce qu’on me dit chez RCR», a réagi Sébastien Couture, maire de Stoneham-et-Tewkesbury.

La municipalité est en communication avec l’organisation, notamment avec le responsable des opérations du site.

«Pour l’instant, je me sens rassuré», a ajouté le maire.

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a réalisé une «courte visite» et une rencontre avec les responsables à Stoneham la semaine dernière.

«Ainsi, les vérifications sur le terrain, pour l’ensemble des remontées, seront réalisées cette semaine, à partir d’aujourd’hui (lundi)», a fait part Sylvain Lamothe, porte-parole de la RBQ.

Rencontre demandée avec Fitzgibbon

«Je me croise les doigts comme pas mal de monde de ce qui sortira de la Régie», a poursuivi M. Couture.

Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps la station du Mont-Sainte-Anne sera fermée. Si l’arrêt des activités devait se prolonger, il est certain que cela entraînerait un achalandage supérieur à Stoneham, anticipe le maire.

Un feu de circulation a déjà été ajouté sur le chemin Hibou par l’ancienne administration municipale pour assurer une meilleure sécurité des usagers de la route.

«Notre ADN, c’est quand même récréotouristique. La station est là depuis longtemps. On doit s’organiser pour gérer cette affluence-là.»

M. Couture souhaiterait que la station touristique développe une offre sur quatre saisons.

«C’est ce qu’on aimerait bien. On va aussi déposer certaines planifications au gouvernement prochainement. On a des idées. Il faudra faire l’analyse de ça et voir comment on peut améliorer les choses.»

Manque de dynamisme

M. Couture «ne peut pas clairement dire qu’il est satisfait du dynamisme de RCR par rapport au développement de la station.»

«Ce que je veux, c’est une rencontre avec le ministre Fitzgibbon et le ministre responsable de la capitale nationale pour exposer nos craintes et nos attentes. Vraiment, c’est entre les mains du gouvernement qu’appartient la décision par rapport aux opérateurs des deux montagnes.»

«On sait aussi qu’un jour, s’il y a une transaction à Sainte-Anne, Stoneham risque aussi d’en faire partie, mais nous, nous avons une particularité qu’ils n’ont pas sur la Côte-de-Beaupré. Le fond de terrain à Stoneham appartient aux exploitants actuels.»

«Ce n’est pas comme à Sainte-Anne avec la SÉPAQ. Donc, le gouvernement a peu de marge de manœuvre pour mieux contrôler. On ne se fera pas de cachette, ce qui m’inquiète le plus, c’est le contexte du bassin versant qui nous oblige à avoir un style de développement bien différent de la Côte-de-Beaupré actuellement.»

La relance par le développement immobilier ne peut pas être envisagée de la même façon, selon le maire.

«On est en tête de bassin. Ce sont des secteurs en forte de pente. À ce titre-là on est inquiet. On n’est pas contre le développement, mais on veut qu'il soit en harmonie et qu'il fasse face à la musique à laquelle on doit répondre depuis quelques années.»

M. Couture assure que la municipalité étudie des opportunités qui n’ont jamais été mises sur la table.

«Je suis bien confiant qu’on puisse mettre ces idées-là à profit dans la réflexion du gouvernement», a-t-il ajouté.

Pour l'instant, aucune date concernant cette rencontre n'a été établie.