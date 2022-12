Les pâtés à la viande: les meilleurs et les pires

Noël approche à grands pas et vous avez manqué de temps pour faire vos pâtés à la viande maison ? Qu’à cela ne tienne, plusieurs options prêtes à réchauffer sont maintenant offertes en épicerie. Tour d’horizon des meilleurs choix !

NOTRE ANALYSE

Nous avons analysé 22 pâtés à la viande et uniformisé la portion à 180 g (de 1/7 à 1/3 de pâté selon les variétés).

Par portion, les valeurs nutritives varient :

De 216 à 648 calories

De 8 à 42 g de lipides (4 à 16 g de gras saturés)

De 14 à 47 g de glucides (1 à 4 g de sucres)

De 510 à 794 mg de sodium (22 % à 35 % VQ)

De 7 à 26 g de protéines

Les meilleurs choix

Pâté au porc et au bœuf, Ricardo

Photo fournie par Isabelle Huot

Ce pâté est le moins riche en calories (216 calories), en lipides (8 g), en gras saturés (4 g) et en glucides (14 g) du banc d’essai. Il est aussi un des moins riches en sodium (485 mg de sodium), soit 25 % moins salé que la moyenne. Sa teneur en sucre (2 g) est aussi inférieure à la moyenne. La liste des ingrédients est relativement courte, mais contient deux additifs alimentaires (chlorhydrate de L-cystéine et xylanase). Petit bémol : sa teneur en protéines (14 g) est plus faible que la moyenne, soit 24 % de moins.

Pâté à la viande, La cuisine à Christine

Photo fournie par Isabelle Huot

Ce produit a une teneur en protéines (21 g) supérieure à la moyenne de tous les produits analysés et est parmi les moins riches en sodium (514 mg). Même si sa teneur en gras saturés (10 g) est comparable à la moyenne, il contient 46 % de gras saturés de moins que le pâté ayant la teneur la plus élevée de ce banc d’essai, et sa teneur en lipides (27 g) reste inférieure à la moyenne. De plus, la liste d’ingrédients est courte, mais contient quelques additifs alimentaires (pyrophosphate de sodium, acide citrique, xanthane). Ce produit est également sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, sans soya, sans arachides et sans noix, ce qui est un avantage pour ceux qui sont allergiques ou intolérants.

Les compromis

« Tourtière » végétarienne, St-Hubert

Photo fournie par Isabelle Huot

Après le pâté de Ricardo, c’est l’option la moins riche en lipides (18 g) et en gras saturés (6 g). Sa teneur en calories (385 calories) et en sucre (2 g) est aussi légèrement inférieure à la moyenne. Pourtant, deux éléments lui font perdre des points : sa teneur en sodium (660 mg) est supérieure à la moyenne, et la liste des ingrédients contient de l’huile de palme et du dextrose, ce qui lui fait perdre quelques points.

Tourtière au porc, Le Choix du Président

Photo fournie par Isabelle Huot

Les valeurs nutritives de ce produit sont raisonnables. C’est le pâté le plus riche en protéines (26 g) parmi tous les produits analysés et un des moins riches en calories (370 calories), en lipides (19 g) et en sucre (1 g). Sa teneur en gras saturés (8 g) et en sodium (590 mg) est aussi inférieure à la moyenne. Quel dommage que sa liste d’ingrédients soit décevante, en raison notamment de la présence de shortening d’huile de palme et de dextrose.

Les moins bons choix

Tourtière, Sélection

Photo fournie par Isabelle Huot

Ce pâté fait partie des plus riches en protéines (22 g), toutefois c’est le plus riche en lipides (42 g), en gras saturés (16 g) et en calories (648 calories) du banc d’essai. Sa teneur en sodium (710 mg) est aussi supérieure à la moyenne.

Pâté au porc viande fumée, Méchants Loups

Photo fournie par Isabelle Huot

Cette option est la deuxième plus riche en lipides (41 g), en gras saturés (15 g) et en calories (620 calories) du banc d’essai et contient la même teneur en sodium (710 mg) que le choix précédent, ce qui est supérieur à la moyenne

Tourtière congelée, St-Hubert

Photo fournie par Isabelle Huot

Ce produit est le troisième plus riche en lipides (39 g) et sa teneur en gras saturés (14 g) est également supérieure à la moyenne, ainsi que sa teneur en sodium (685 mg). Sa teneur en protéines (19 g) est légèrement plus élevée que la moyenne, mais on note la présence d’huile de palme dans la liste d’ingrédients.

Tourtière, Plaisirs Gastronomiques

Photo fournie par Isabelle Huot

Cette tourtière est la plus riche en sodium (794 mg de sodium) de tous les produits analysés. C’est encore une fois un des produits qui fait partie des plus riches en protéines (22 g), mais il est aussi riche en calories (500 calories). De plus, la liste d’ingrédients contient de l’huile de palme modifiée.

En général, les pâtés à la viande sont riches en gras et en sel, une portion suffit, question de laisser de la place pour les autres plats traditionnels du temps des Fêtes.

Joyeux Noël !

Merci à Elizabeth Simboli, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration.