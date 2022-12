L’Euro de retour à TVA Sports

L’Euro, le prestigieux Championnat d'Europe UEFA de football, sera de retour sur TVA Sports pour les tournois disputés en 2024 et en 2028, en vertu du renouvellement d’un partenariat avec la chaîne sportive confirmé lundi.

Conséquemment, celle-ci demeurera le diffuseur francophone officiel de l’Euro, qui a été présenté sur ses ondes en 2021. Les 51 matchs de cet événement sportif d’envergure mondiale mettront en vedette les 24 meilleures équipes nationales masculines du Vieux Continent du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Les nations participantes joueront à l’intérieur d’infrastructures impressionnantes de ce pays, notamment l’iconique stade olympique de Berlin, qui accueillera la finale.

«TVA Sports est enchantée de poursuivre son entente en diffusant une des compétitions de soccer les plus relevées et attendues au monde, a déclaré Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports, dans un communiqué. Il s’agit d’une chance inouïe de voir en action des joueurs vedettes de renommée internationale représenter leur pays. La poursuite de ce partenariat pour deux éditions supplémentaires marque un signe de confiance mutuelle et nous en sommes très fiers.»

Également, en prévision de ce rendez-vous, TVA Sports présentera le tirage au sort du tournoi, fixé au 2 décembre 2023. De plus, cinq rencontres qualificatives menant à l’Euro 2024, l’une des trois finales des rencontres de qualification pour les trois derniers pays accédant au tournoi ainsi que deux parties amicales seront diffusées. Enfin, à compter de janvier 2024, TVA Sports proposera le magazine En route vers l’Euro chaque semaine.

En 2021, la finale a été vue par 289 millions de téléspectateurs, simplement à la télévision linéaire. Ici, Montréal et ses communautés culturelles ont vibré au rythme de l’Euro pendant un mois, grâce à la couverture de TVA Sports.