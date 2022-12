Ne pas brûler les étapes

On cherche toujours à copier le champion ou encore le vice-champion.

Pas étonnant que le passage du Lightning de Tampa Bay au Centre Bell ait soulevé les discussions sur l’exemple à suivre, que cette organisation est maintenant un modèle pour toutes les autres organisations de la Ligue nationale, qu’elle a, année après année, maintenu des standards très élevés.

Jon Cooper vous dira : « D’accord, sauf que ça prend un certain temps pour en arriver là ».

Et Julien BriseBois ajoutera : « Une équipe parfaite, ça n’existe pas. Cependant, à chaque jour, tu dois t’interroger avec les gens qui t’entourent, que doit-on faire pour être une meilleure organisation, par conséquent, une meilleure équipe. »

On décelait, dans le message de Cooper et dans les propos de BriseBois, l’idée que le Canadien devra respecter le plan adopté par les décideurs et surtout l’appliquer quotidiennement, si on veut devenir une organisation pouvant atteindre les mêmes standards que ceux que le Lightning a atteints au fil des ans.

Pourquoi ?

Processus à suivre

Tout d’abord, en ce qui a trait au recrutement des patineurs. Steven Stamkos et Victor Hedman ont rapidement assuré la relève. Andrei Vasilevskiy a ensuite apporté au Lightning la pièce manquante. Les recruteurs de l’organisation ont été clairvoyants notamment avec les sélections de Nikita Kucherov et d’Ondrej Palat, maintenant au New Jersey. Ils ont embauché des joueurs autonomes qui ont rapidement adhéré à un plan défini par Cooper.

« La première chose que tu réalises quand tu te joins à cette organisation, c’est l’engagement des vétérans. On prêche la collectivité. L’individualisme n’a pas sa place », affirmait Pierre-Édouard Bellemare à l’émission L’après-match, à TVA Sports, samedi soir.

Cette équipe a appris à gagner à la dure école. Rappelez-vous cette gifle que lui avaient servie les Blue Jackets de Columbus en les éliminant en quatre matchs de suite.

La haute direction n’a pas pressé le bouton de panique. Elle a plutôt résolu les problèmes en ne négligeant aucun détail sur l’évaluation des effectifs.

Le succès a suivi.

Où est la rondelle ?

Le Lightning est devenu une formation pouvant s’ajuster à toutes les situations et, au fil des ans, elle a appris différentes façons de gagner des matchs. Les joueurs n’ont-ils pas démarré comme une équipe surprise par la tempête de neige et laissant le Canadien jouer librement... mais il y avait Vasilevskiy.

Puis, les joueurs ont retrouvé leur rythme, ils ont marqué un premier but, puis un deuxième. Ils ont piégé leurs jeunes rivaux en les poussant dans des zones restreintes où il était difficile d’inquiéter Vasilevskiy.

« On n’a pas eu la rondelle très souvent, n’est-ce pas ? Difficile alors de générer une attaque efficace », reconnaissait Martin St-Louis.

Mais, en consultant les effectifs, on réalise rapidement que ça va prendre un certain temps avant que le Canadien se retrouve au même niveau que les meilleures formations de la ligue.

« Combien de temps ? questionnait-il après le match. Je ne le sais pas. Trois ans. Je l’ignore. »

Ça va passer par le repêchage. Par la clairvoyance des recruteurs et par l’embauche de joueurs pouvant changer la donne. Ça va passer par le marché des joueurs autonomes sans compensation et par une saine gestion du plafond salarial.

La dure réalité

C’est la réalité de la Ligue nationale.

C’est aussi la réalité avec laquelle doivent composer les décideurs du Tricolore.

On ne peut y échapper.

On est embarqué dans un processus de relance de l’entreprise. Tous les secteurs ont subi des changements.

Sur la patinoire, le processus sera plus long.

Le Lightning n’a pas atteint le sommet du jour au lendemain.

Steve Yzerman et Julien BriseBois, une fois en place, n’ont pas tardé à chasser certains vétérans traînant d’importants contrats. Ils ont également été très alertes dans l’embauche de joueurs ignorés par les autres formations. Ils ont donné à Cooper un mandat clair, celui de rendre les joueurs meilleurs et, surtout, de rendre les joueurs responsables.

Je suis convaincu que Jeff Gorton et Kent Hughes sauront prendre les décisions qui permettront à l’organisation de grandir.

À St-Louis de s’assurer que, sur la surface de jeu, on travaillera en respectant la collectivité. C’est à l’entraîneur et à ses adjoints d’améliorer le système défensif de la formation. Ce sont les entraîneurs qui doivent trouver des solutions pour sortir cette attaque massive du marasme dans lequel elle est empêtrée.

Les entraîneurs ont aussi un rôle important à jouer pour élever les standards.

Coupe du monde : génial !

D’entrée de jeu, j’avoue que je ne suis pas un grand fan de soccer. Mais, hier, je n’ai pu m’empêcher de regarder de la première à la dernière minute ce spectacle tout simplement exceptionnel que nous ont offert l’Argentine et la France dans le cadre de la Coupe du monde.

Pouvait-on souhaiter un plus beau scénario ? Un match qui restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont suivi cette rencontre.

Les deux grandes vedettes Lionel Messi, de l’Argentine, et Kylian Mbappé, de la France jouant leur rôle à la perfection, deux équipes luttant avec énergie, inspirées par leurs deux leaders.

La fusillade pour déterminer le grand champion ?

Là, c’est matière à discussion.

Mais, le soccer a ses traditions...

Mais bon...

Il reste que l’Argentine et la France ont servi leur sport comme les grandes équipes et les grandes vedettes savent le faire. Avec respect et avec dignité.

Pour Lionel Messi, c’est la grande victoire de sa carrière.

Pour Kylian Mbappé, c’était la déception, mais quel joueur, et on le reverra encore plusieurs fois à la Coupe du monde.

C’était tout simplement génial.