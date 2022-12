Ouverture d’une première clinique-école à Laval

Québec a annoncé lundi l’ouverture de la première clinique-école universitaire d’infirmières praticiennes spécialisées et d’infirmières cliniciennes à Laval.

• À lire aussi: Les résidents de CHSLD de Québec mangent mieux

• À lire aussi: Il manque d’habitations, point à la ligne

Fruit d’un partenariat entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, cette nouvelle clinique-école permet un accès à des soins et des services de première ligne à la population.

Outre son aspect relatif à la formation pour assurer la relève en sciences infirmières dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, elle vise également à désengorger les urgences et diminuer la pression sur l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

La clinique, qui sera ouverte les lundis et mercredis de 8 h à 20 h et les week-ends de 8 h à midi, recevra les patients adultes et enfants de Laval et des Basses-Laurentides qui auront été orientés par le personnel d’urgence de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Il s’agit de la cinquième clinique IPS ouverte depuis la mise sur pied de la cellule de crise par le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé pour désengorger le réseau de la santé.

«Je suis très heureux de la mise en place de cette première clinique-école, qui rejoint l'engagement concret du gouvernement à trouver rapidement des réponses à la situation dans les urgences du Québec», a indiqué le ministre Dubé.

«Cela nous permet à la fois de former la relève en soins infirmiers au Québec et d'assurer à la population un meilleur accès aux soins de santé de première ligne», a mentionné la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Déry.