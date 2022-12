Prix non genrés: statu quo à l’ADISQ

Les organisateurs du Gala de l’ADISQ ne sont pas prêts à suivre l’exemple de leurs collègues des prix Gémeaux et a abandonné les catégories genrées.

L’ADISQ préfère le statu quo afin de ne pas désavantager les artistes féminines. «Nous estimons que la parité au sein de l’industrie est encore bien fragile et que le temps n’est pas encore venu de retirer cinq nominations prestigieuses aux femmes en musique», signale Julie Gariépy, productrice exécutive et directrice des galas de l’ADISQ, dans un message transmis au Journal.

Elle a cependant indiqué que le maintien de la catégorie Interprète féminine «est au cours des réflexions de l’ADISQ» et dans le cadre de son processus de révision annuelle de la réglementation, «nous continuerons à réfléchir en ayant à l’esprit deux grands objectifs, être le plus inclusif et le plus paritaire possible.»

Plus tôt lundi, la direction des Gémeaux a annoncé que dans un effort de rationalisation du nombre de catégories lors de la remise annuelle des récompenses du milieu de la télévision, les prix d’interprétation seront désormais non genrés.

À l’ADISQ, les prix remis aux interprètes masculin et féminine de l’année sont décernés depuis le tout premier Gala de l’ADISQ, en 1979. Lors de la dernière présentation du gala, les Félix ont été remportés par Hubert Lenoir et Roxane Bruneau.