4,8 millions de Canadiens ont regardé la victoire de Lionel Messi

Une moyenne de 4,8 millions de téléspectateurs ont suivi, selon les données préliminaires de Numéris. la finale de la Coupe du monde de la FIFA sur RDS, Noovo, TSN et CTV. Cet affrontement ultime entre la France et l’Argentine est devenu le deuxième événement le plus regardé de l’année 2022 derrière le Super Bowl LVI.

Il s’agit d’une augmentation de 23% versus la finale entre la France et la Croatie en 2018.

Le duel qui a couronné Lionel Messi et l’Argentine devient aussi l’événement en direct le plus regardé de l’histoire des plateformes numériques de RDS et TSN.

Cette excitante finale, qui s’est réglée en tirs de barrage, a rejoint dix millions de téléspectateurs uniques au Canada, avec une pointe d’auditoire à 7,7 millions à 12h54, lorsque l’Argentine s’est assurée du titre.

Les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2022 ont rejoint un total de. 24 millions de Canadiens, soit 62% de la population du pays, sur RDS, Noovo, TSN et CTV.