MYRE, Gabriel



C'est d'une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Gabriel Myre, âgé de 59 ans. Décédé à Huntingdon, le 17 décembre 2022, fils bien-aimé de Gaetan et de feu Thérèse Martin.Il laisse dans le deuil ses enfants; Marie-Pier (Louis-Philippe Déragon), William et Justine, son frère Etienne (Nathalie Rousseau), ses soeurs Martine (Mario Boucher) et Nathalie (Patrick Sabourin); des personnes chères à lui : Chantal, Carole et Geneviève, ses oncles, ses tantes, de nombreux cousins et cousines ainsi que ses neveux et nièces.Un au revoir à ses amis. Il était d'une éternelle reconnaissance aux bons soins du CLSC de Huntingdon.Les visites auront lieu auRODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON QC J0S 1H0450-264-5331le jeudi 22 décembre de 14h à 16h et de 19h à 21h et le vendredi 23 décembre de 9h à 10h40. Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Joseph de Huntingdon. Inhumation au cimetière du même endroit.Des dons seraient appréciés aux Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial de Ormstown.