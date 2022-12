OUIMET, Denise



À Laval, le 16 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Denise Ouimet, épouse de M. Jean-Paul Lefebvre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Chantale (feu Michel), Guylaine et Jean-Marc (Nathalie) ses petits-enfants Marc-André, Mari-Pier, Guillaume, Marek et Annabelle, son arrière-petit-fils Antoine, ses frères Guy, Gilles, Fernand, André, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que sa tendre cousine Claudette.La famille recevra vos condoléances le mercredi 21 décembre de 18h à 21h et le jeudi 22 décembre de 9h à 11h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934 |Une liturgie de la Parole aura lieu le jeudi 22 décembre à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière Ste-Rose.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maxime-Letendre.