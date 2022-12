À Montréal, la neige et l’hiver n’ont rien de magique pour les pauvres piétons

Comme c’est beau, une belle grosse chute de neige. Comme c’est féérique. Romantique. Magique. N’est-ce pas? Sauf – désolée de briser le rêve –, pour les pauvres piétons à Montréal.

Oui, Montréal. La métropole mythique où les trottoirs sont rarement déglacés pendant que les pistes cyclables, elles, sont déblayées à la vitesse de l’éclair.

Or, quand les trottoirs sont peu ou mal déglacés, c’est le festival des chutes, des fractures, foulures, ligaments déchirés, hanches brisées, etc. Bonjour les urgences déjà débordées, les pertes de revenus de travail, des chirurgies et de la physio pour se faire rapiécer, etc.

Depuis plusieurs années, quel que soit le maire ou la mairesse de la Ville ou des arrondissements, c’est le même rituel. On se fait dire que l’hiver, voyons donc, c’est «normal» qu’il y ait de la glace!

Que les trottoirs et les pistes cyclables, ce n’est pas pareil. Qu’on ne les déneige pas de la même manière, Que si on est insatisfaits, qu’on appelle le 311. Bonne chance une fois que la glace est prise sur un trottoir...

Chaque hiver, j’écris sur le sujet. Un énième cri dans un désert de glace. Comme d’habitude, je recevrai une tonne de messages non pas polaires, mais polarisés.

Noms d’oiseaux

D’un côté, on me dira «bravo, on vit la même chose». De l’autre, on me lancera des noms d’oiseaux parce que j’aurai encore osé comparer l’état risqué des trottoirs non déglacés aux pistes cyclables toujours bien dégagées.

Comme d’habitude, on m’accusera d’être «anti-cycliste» alors que la demande est simple : que les piétons aient des trottoirs en hiver aussi sécuritaire que les pistes cyclables. Pas plus ni moins.

Comme d’habitude, on me dira de «mettre des crampons». N’est-ce pas ce que nous disait déjà en 2009 l’ubuesque Marcel Tremblay – alors «responsable du déneigement» à la Ville et frère du maire Gérald Tremblay? Catégorie : ça ne s’invente pas...

Et les personnes vulnérables, handicapées, âgées, qui doivent s’empêcher de sortir pour ne pas risquer de tomber sur un trottoir glissant?

Eh bien, non. Dans une métropole, rien de cela n’est «normal». Mardi, en éditorial, ma collègue Nathalie Collard de La Presse relevait d’ailleurs qu’il y avait eu une «grosse économie d’abrasifs ce week-end à Montréal».

En amont

Voyant aussi que la manière sécuritaire de marcher est en effet d’emprunter les pistes cyclables, elle remarquait qu’il n’y avait «pas l’ombre d’un caillou, d’un grain de sable ou de sel sur les trottoirs de nombreux arrondissements, y compris au centre-ville.»

Or, lorsqu’on a vécu suffisamment longtemps à Montréal, on se souvient pourtant d’un temps, maintenant lointain, où les trottoirs étaient déblayés. La même époque, tenez, où les médecins faisaient encore des visites à domicile...

Ces jours-ci, nous sommes nombreux à dénoncer la sécurité déficiente pour les piétons pour cause des comportements délinquants de certains automobilistes. À Montréal, on devrait ajouter les trottoirs non ou mal déglacés à la longue liste des risques posés à la sécurité des piétons.

Et s’il vous plaît, pour paraphraser un ministre connu, lâchez-nous avec le 311. On peut bien appeler ses gentils agents à la patience d’ange.

Mais n’est-ce pas à la Ville et aux arrondissements de faire leur boulot en amont au lieu d’attendre qu’on les appelle pour rapporter des trottoirs glissants ou parce qu’on s’est cassé la margoulette sur une plaque de glace ?