Canadian Tire a 100 ans et on souligne ça en grand!

L’une des marques les plus emblématiques au Canada célèbre cette année son centième anniversaire. Et 100 ans, ça se souligne en grand!

Avec plus de 500 magasins d’un océan à l’autre, Canadian Tire est le détaillant d’articles d’usage courant le plus fréquenté au pays. Ce n’est donc pas surprenant que la chaîne soit reconnue par 98% des consommateurs canadiens!

Après tout, au fil des ans, Canadian Tire est devenu beaucoup plus qu’un simple marchand de pneus. Ses innovations, son implication au sein de la communauté et son service impeccable en ont fait une destination de choix pour tous les gens d'ici.

Découvrez les faits marquants qui ont forgé l’histoire de Canadian Tire au cours des 100 dernières années, et qui sont gage d’un avenir prometteur pour la chaîne canadienne.

100 ans d’innovation

Personne n’aurait pu imaginer que les 1 800$ investis par les frères Billes pour acheter le Hamilton Tire and Garage Ltd. allaient faire autant de chemin. Et pourtant, leurs débuts modestes, suivis d’une croissance historique, ne laissent que présager un futur doré pour la chaîne.

Canadian Tire, d’hier à aujourd’hui 1922 : Canadian Tire est fondé le 15 septembre 1922, à Toronto, par les frères John W. et Alfred J. Billes. 1928 : Le tout premier catalogue d’offres spéciales voit le jour. Il consiste en une liste de prix au recto et une carte routière au verso. 1937 : Canadian Tire innove en introduisant les commis en patins à roulettes, qui filent entre les rangées pour exécuter les commandes plus rapidement. 1958 : Le premier poste d’essence ouvre ses portes à Toronto, et les premiers coupons-rabais (maintenant connus sous le nom d'Argent Canadian Tire) entrent en circulation. 1997 : Canadian Tire célèbre ses 75 ans ! À ce jour, 85 % de la population canadienne habite à moins de 15 minutes de voiture d’un magasin. 2001 : Les clients peuvent maintenant magasiner en ligne sur le site Web canadiantire.ca. 2003 : Canadian Tire lance son nouveau concept de magasin, qui gravite autour des thématiques Au volant, Au jeu, Au foyer et À l’atelier, soit les catégories clés de son assortiment. 2008 : Le tout premier magasin de concept Intelligent voit le jour en Ontario et intègre désormais un rayon Mark’s/L'Équipeur, spécialisé dans les vêtements pour le travail, les loisirs et la vie active. 2014 : Une application mobile est lancée et l’Argent Canadian Tire devient numérique. 2018 : Canadian Tire fait évoluer son programme de fidélité avec le lancement de Récompenses Triangle, une offre de cartes de crédit et de fidélité entièrement repensée.

Toujours à vos côtés

Depuis 100 ans, Canadian Tire vous accompagne dans divers moments marquants de votre vie. Qu'il s'agisse d’un barbecue dans la cour, d’un voyage en voiture ou d'un anniversaire, vous pouvez toujours compter sur le détaillant pour vous faciliter la vie!

Célébrez vos premières avec Canadian Tire X

Impliqué auprès de sa communauté

Pour exprimer sa reconnaissance envers les gens d'ici qui lui ont fait confiance depuis ses débuts, Canadian Tire a choisi de s’impliquer de diverses façons auprès de sa communauté, afin de bâtir un meilleur avenir. Voici quelques initiatives dignes de mention signées Canadian Tire.

L’implication de Canadian Tire au fil des années En 2005 : Canadian Tire lance la Fondation Bon départ pour combattre l’inactivité chez les enfants. Canadian Tire lance la Fondation Bon départ pour combattre l’inactivité chez les enfants. L’objectif : aider les jeunes financièrement défavorisés à participer à des activités sportives et récréatives. En 2010 : Canadian Tire lance l’École de hockey Canadian Tire en association avec la Ligue nationale de hockey. Canadian Tire lance l’École de hockey Canadian Tire en association avec la Ligue nationale de hockey. L’objectif : favoriser le développement des jeunes canadiens tout au long de leur carrière de hockey.

Comme la Société Canadian Tire a toujours été là pour vous au cours des 100 dernières années, lors de la chronique télé à Salut Bonjour, elle a distribué 100 billets de 100$ en Argent Canadian Tire au grand public pour marquer son 100e anniversaire.