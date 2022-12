Comment faire entendre raison à mon homme ?

J’ai vécu une ménopause difficile et je trouve dommage qu’il n’y ait pas eu, à l’époque, un document comme « Loto-méno » de Véronique Cloutier. Je garde un souvenir amer de cette période, car avec mon mari, ce fut difficile à traverser.

Rendue à 62 ans, à la retraite, je recommence à peine à retrouver goût de m’amuser, maintenant que presque tous ces affreux symptômes m’ont quittée, et que je peux enfin prendre le temps de profiter de la vie. Malheureusement, le goût de faire l’amour lui, ne m’est jamais revenu. Ça fait donc une bonne quinzaine d’années que mon mari se dit en manque de la chose. Comme c’est un chaud lapin qui a peu perdu de sa vigueur, il trouve ça difficile et me le fait savoir autant qu’il peut.

Pour être franche, je n’ai jamais été très portée sur la chose, mais je faisais semblant autant que je pouvais. On a quand même eu trois enfants. Désormais je considère avoir donné tout ce que je pouvais, et je ne me vois pas continuer à simuler le plaisir quand je ne ressens rien. Et très honnêtement dit, Louise, je n’ai plus aucune envie de la pénétration, ce que mon mari a bien du mal à accepter.

Régulièrement, il menace d’aller chercher son plaisir ailleurs, mais ça ne m’ébranle pas dans ma volonté d’avoir mis un frein à quelque chose qui ne m’a jamais tenté, mais que j’acceptais par devoir. Je lui ai donné le meilleur de moi pendant des années, pourquoi ne me renverrait-il pas l’ascenseur à son tour ? Mais ça a l’air qu’un homme, c’est pas fait pareil !

Je ne sais pas s’il m’a bluffée, mais y a quelques jours il m’a avoué avoir fait appel à une escorte et y avoir pris plaisir. Il m’a lancé ça en pleine face alors qu’il avait pris un verre de trop. Sur le coup, j’ai encaissé sans réagir, mais là je commence à avoir peur qu’il fasse comme plusieurs et qu’il me quitte, alors qu’on pourrait avoir enfin du bon temps ensemble. Mais je n’ose pas le relancer sur sa révélation, de peur qu’il me confirme qu’il a dit vrai.

Anonyme

Ce n’est certainement pas en laissant flotter ça entre vous deux que vous allez régler le problème. Qu’il ait ou pas posé le geste que vous craignez, il n’en reste pas moins qu’il y a un problème à régler sur le plan de votre vie de couple, et que ça ne va pas se régler en passant par-dessus.

C’est vrai que l’amour entre un homme et une femme ça ne se manifeste pas juste par la génitalité, mais il faut que ça se manifeste d’une quelconque façon si on veut que ça dure. Il y a urgence de vous pencher ensemble sur le dossier de votre vie commune pour en redéfinir les contours à la satisfaction de tout le monde, si vous ne voulez pas que vos craintes se matérialisent.