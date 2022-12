Concernant le démon du midi

Tu as encore mis le doigt sur le bobo par ta réponse à celui qui signait ce matin « 45 ans et toutes ses dents ». Ce monsieur est bel et bien frappé par le démon du midi. Certains hommes ne vieillissent pas. Jeunes, ils aiment jouer dans le sable avec leur petit camion. En union, ils s’imaginent jouer sur un nouveau carré de sable avec leur petit camion.

Rendus à quarante ans, ils cherchent une nouvelle étendue de sable, comme une plage, pour leur petit camion... mais ils oublient que la mer a des vagues qui engloutissent les petits camions et déculottent leurs chauffeurs. Et rendu à soixante ans, à moitié nu, l’ex-chauffeur constate que son petit camion n’a jamais grandi, au contraire...

À une prochaine peut-être !

Espérons que votre allégorie le fasse réfléchir. Pour ma part, elle m’a beaucoup plu.