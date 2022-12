Convoi de la liberté 2.0 : les manifestants québécois n’iront pas à Ottawa

Le fameux «Convoi de la liberté 2.0» pourrait bien ne pas avoir lieu à Ottawa, a laissé entendre, samedi dernier, l’un des organisateurs de la branche québécoise du mouvement.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Jonathan Mongrain, l’un des administrateurs de la principale page Facebook francophone dédiée au Convoi de la liberté, a expliqué pourquoi la section québécoise du mouvement a choisi de ne pas prendre part à la manifestation en 2023.

«Récemment en meeting, ils nous ont annoncé qu’ils n’iraient pas à Ottawa. Ils ont décidé de faire ça ailleurs», a-t-il avancé en précisant qu’il comptait laisser Canada Unity, l’organisateur de l’événement, faire sa propre annonce à ce sujet.

Évoquant des embuches au niveau légal, il a expliqué qu’une manifestation à Ottawa n’était pas possible si celle annoncée par James Bauder à la fin du mois de novembre était annulée.

«Les convois de la liberté ont décidé de se dissocier de Canada Unity parce que les événements n’étaient pas clairs et en plus on allait plus à Ottawa», a-t-il dit avant d’ajouter que les manifestations au Québec pourraient cependant être organisées.

Lundi, le nouveau chef de police d’Ottawa, Eric Stubbs, mentionnait que ces troupes étaient prêtes à affronter le retour des manifestants du «Freedom Convoy» en février prochain.

Rappelons qu’au début de l’année 2022, de nombreux manifestants du Convoi de la liberté ont paralysé pendant plus d’un mois les rues du centre-ville de la capitale fédérale, ce qui a eu des impacts néfastes sur les commerçants et les résidents du secteur.