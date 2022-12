Délinquants sexuels: chute de 70% du taux de récidive depuis 1940 au Canada

Le taux de récidive des délinquants sexuels a chuté de près de 70 % au Canada au cours des 80 dernières années, selon une récente étude publiée dans la revue scientifique Criminology and Public Policy.

Les résultats de l’étude ont montré qu’entre 1940 et 1979, le taux de récidive sexuelle moyen pondéré était de 23 % alors qu’actuellement, il se situe autour de 7 %, soit une baisse de près de 70 %.

Selon le professeur Patrick Lussier, premier auteur de l’étude et professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, l’amélioration des connaissances sur la délinquance sexuelle et la formation des intervenants du système pénal expliqueraient ces résultats.

«Je ne pense pas qu'on puisse attribuer à une loi ou à une mesure en particulier la chute observée au Canada depuis les années 1970-1980, j’ai l’impression que c’est un ensemble de facteurs», a commenté Patrick Lussier.

«Quand on comprend mieux les contextes qui poussent un individu à passer de nouveau à l’acte, on est peut-être en meilleure posture pour prévenir la récidive et évidemment adapter les programmes de traitement», a-t-il ajouté.

Selon le professeur, il est aujourd’hui possible de bénéficier de l’expertise de criminologues, de psychologues, de psychiatres, de sexologues et de travailleurs sociaux, autant de professionnels qui se retrouvent dans les établissements de détention, les pénitenciers, les maisons de transition et les services de probation.

Le chercheur a précisé que cette baisse drastique s’est entamée plus de 20 ans avant la mise en place du registre canadien de délinquants sexuels, en 2004. «Ce registre non public, destiné essentiellement à faciliter le travail des enquêteurs, n’est pas la cause de cette chute; il faut regarder ailleurs.»

Pour établir ce constat, le professeur Lussier et son équipe ont passé en revue 185 études qui avaient analysé le taux de récidive de 226 groupes de délinquants sexuels à travers le pays entre 1940 et 2019, portant l’échantillon à 55 944 contrevenants.