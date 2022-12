Destruction du Bol d'or: pourquoi pas 100 000 $, tant qu’à y être?

C’est vraiment épais ce que les Condors de Beauce-Appalaches ont fait avec le Bol d’or.

Payer pour la réparation, qui ne coûterait pas grand-chose, n’aurait pas été une sanction assez sévère et n’aurait pas donné l’exemple. «C’est réparable, mais c’est plutôt le symbole», dit le RSEQ.

Empêcher l’équipe de monter en division 2, après deux saisons parfaites et 22 victoires de suite, voilà une sanction qui fait mal. C’est fou ce que cette équipe a accompli sur le plan sportif, et tout ce parcours devenait donc inutile en raison de leurs conneries avec le trophée. Le RSEQ a donc choisi cette sanction, à moins que les Condors dévoilent qui est responsable du Bol d’or Gate.

Mais ce n’était pas assez. On demande 10 000 $ au cégep. Jamais l’organisation n’avait imposé une sanction de plus de 1000 $ ou 2000 $ auparavant, m’a mentionné le directeur général adjoint du RSEQ, Stéphane Boudreau, hier.

Mais ce n’est pas assez. L’équipe ne pourra pas recruter un seul joueur, à moins que l’équipe dévoile la liste des coupables du massacre du Graal.

Mais ce n’est pas assez. L’équipe est bannie des séries éliminatoires l’an prochain. Ce sera donc une saison à saveur hors-concours en 2023 pour les Condors.

«C’est une question de réputation et d’image qui ont été ciblées. C’est une atteinte aux 220 000 étudiants-athlètes», a dit le PDG, Gustave Roel, à mon collègue Stéphane Cadorette hier.

C’est un peu fort. Ça m’étonnerait que tous les étudiants-athlètes du Québec se soient sentis atteints profondément par cette idiotie. Et je vous confirme qu’un trophée magané, beaucoup de sportifs peuvent témoigner qu’ils en ont déjà levé un. En tout cas, moi, j’ai déjà péché. Un accident, ça arrive plus souvent quand on célèbre.

L’effet des réseaux sociaux

La réalité, c’est que ce n’est pas la première fois que le Bol d’or est amoché, mais c’est devenu viral sur les réseaux sociaux, contrairement aux autres fois. Donc le RSEQ a réagi vite et sévèrement.

Ça aurait été une bonne idée d’agir aussi promptement quand l’organisme a reçu, en 2007, une plainte de parents de joueuses du Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil concernant du harcèlement allégué de l’entraîneur de basketball Danny Vincent. Ça n’avait rien donné.

Le mois dernier, notre Bureau d’enquête rapportait les témoignages de sept femmes qui dénoncent des gestes qu'aurait posés Danny Vincent. Il aurait notamment donné des tapes sur les fesses, eu des relations sexuelles avec une athlète à peine majeure, en plus de poser des gestes de violence physique et psychologique. Une enquête a été relancée par la police de Longueuil, et le ministère des Sports du Québec a aussi lancé une enquête. Danny Vincent a nié les allégations.

Enquête criminelle

Revenons aux Condors, ils risquent de ne jamais dévoiler ceux qui sont pratiquement perçus comme de redoutables monstres destructeurs de symbole. «On nous demande de faire une enquête criminelle sur un événement qui n’est aucunement criminel. On n’est pas un service de police, on est un cégep», a expliqué Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante au cégep.

Certains déplorent le fait que le cégep veuille porter en appel ces sanctions et que l’école n’a pas compris le message.

C’est vrai que les organisations sportives se sont souvent illustrées par leur déconnexion dans les dernières années. Que ce soit pour fermer les yeux sur des entraîneurs qui sont des tyrans, des harceleurs et/ou des agresseurs sexuels, ou concernant les commotions cérébrales ou les crimes sexuels impliquant les athlètes.

Mais là, on est à des kilomètres de tout ça et c’est plutôt les sanctions qui apparaissent déconnectées.

Oui, il faut donner l’exemple et s’assurer que ça n’arrive plus. Si ça avait été 100 000 $ et que les Condors se défendaient en dénonçant l’ampleur de la sanction, dirait-on qu’ils sont déconnectés? Quelle est la limite pour que la sanction serve d’exemple ou ne soit pas perçue comme une tape sur les doigts?

Lourdes conséquences

Les joueurs paient pour jouer. Comment cette équipe peut-elle bien trouver 10 000 $? La conséquence est grave pour la plupart des joueurs qui n’ont rien à voir avec tout ça.

On parle ici de jeunes étudiants en région qui sacrifient une partie des années folles de l’adolescence pour jouer au football. Des jeunes qui doivent garder de bons résultats scolaires pour jouer. Des jeunes qui peuvent même rêver d’aller à l’université grâce au football. Et tout ça dans un programme collégial qui en a inspiré plusieurs autres par son excellence.

Tout ça risque de s’envoler avec une saison qui ne veut rien dire l’an prochain et aucun recrutement.

Est-ce que tout ça était nécessaire pour que le message soit compris?

D’ailleurs, le Rouge et Or est arrivé à l’aéroport de Québec cette année avec la coupe Vanier en deux parties détachées. Le Lightning a aussi mal paru après un party arrosé en 2021, où la coupe avait perdu sa forme circulaire. Et que dire de Tom Brady qui a lancé le trophée Vince-Lombardi à partir de son bateau lors du défilé en 2021 ? Tous les fans l’ont trouvé si hilarant, alors que le précieux objet aurait pu couler au fond d’un canal de Tampa. Ce n’est pas aussi tata que ce que les Condors ont fait en faisant fondre le trophée, mais c’est aussi de briser un symbole.

Personne n’a été si choqué.