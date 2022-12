Power Corporation investit dans la distribution de fruits et légumes

Le fonds de capital-investissement de Sagard, qui a comme PDG Paul Desmarais III, a annoncé mardi midi un investissement important dans l’actionnariat du distributeur de fruits et légumes québécois Courchesne Larose.

«Il existe une forte compatibilité entre la réputation et le profil de Sagard et la culture familiale et entrepreneuriale au sein du Groupe Courchesne Larose», a indiqué par communiqué Alain Routhier, coprésident du Groupe Courchesne Larose.

«Cette collaboration aura des retombées positives pour l’ensemble des parties prenantes du Groupe Courchesne Larose y compris ses employés, ses clients et ses fournisseurs», a assuré Marie-Claude Boisvert, associée et cheffe de Sagard PPC.

«Avec l’appui de Sagard PPC, nous aurons désormais la capacité de reproduire notre modèle d’affaires et d’accroître notre présence dans des marchés à l’extérieur du Québec et des Maritimes», a ajouté Michel Routhier, coprésident du Groupe Courchesne Larose.

Montant privé

Contactée par Le Journal, la firme de relations publiques National, mandatée par Courchesne Larose, n’a pas voulu fournir le montant de la transaction.

Courchesne Larose n’était pas disponible non plus pour une entrevue.

Notons qu’aux côtés des actionnaires des 3e et 4e générations de la famille Routhier Monette, Courchesne Larose et Sagard se sont associés à Fondaction et Partenaires d’investissement Roynat.

Courchesne Larose détient Les Aliments Bercy, Krōps Imports, Emballages Marcan, Transport Dynapro, Maroc Fruit Overseas Company et Green Earth Produce Trading.

Appétit pour l’agriculture

Ces derniers mois, l’appétit des grands fonds d’investissement pour des entreprises en agriculture s’est confirmé au Québec.

En juin dernier, Power Corporation a lancé un nouveau fonds d’investissement en agriculture de 210 millions $.

Début 2022, Investissement Québec (IQ) avait injecté 35 millions $ dans un nouveau fonds du clan milliardaire des Bronfman.

Ces 20 dernières années, Claridge a misé plus de 400 millions $ dans des entreprises alimentaires ici et aux États-Unis. Elle cible maintenant des investissements de 100 millions $ avec son fonds québécois.